Sonelgaz alerte : un faux agent collecte illégalement des factures à Alger

a Direction de distribution de Blouizdad, relevant de la Société algérienne de l’électricité et du gaz (Sonelgaz – Distribution), a lancé ce samedi une alerte à ses clients après avoir constaté la présence d’un individu se faisant passer pour un agent Sonelgaz.

Selon le communiqué, cet imposteur a été aperçu ces derniers jours dans certains quartiers d’Alger, en particulier au niveau des communes de Ben Aknoun et El Biar, où il se présente au domicile des citoyens en prétendant être mandaté par Sonelgaz. Il profite de cette fausse qualité pour demander le paiement immédiat de factures d’électricité et de gaz.

Arnaque Sonelgaz : Attention aux faux agents à Alger

Cet incident met en lumière les risques d’escroquerie auxquels sont confrontés les clients de Sonelgaz. L’usurpation d’identité et les tentatives d’extorsion d’argent sont des délits graves, et il est crucial de rester vigilant.

La direction de distribution de Blouizdad insiste sur l’importance de signaler tout comportement suspect aux autorités compétentes. La sécurité des abonnés et la transparence des transactions sont des priorités pour Sonelgaz.

Paiement des factures Sonelgaz : Utilisez uniquement les canaux officiels

La direction précise que cet individu n’a aucun lien avec Sonelgaz et rappelle à ses abonnés que le règlement des factures ne peut se faire que par les canaux officiels :

via l’application BaridiMob ;

; par carte bancaire CIB ;

; ou directement dans les agences commerciales de Sonelgaz – Distribution.

Aucun agent de l’entreprise n’est autorisé à collecter les paiements à domicile. Il est essentiel de respecter ces procédures pour éviter toute arnaque.

L’utilisation des canaux de paiement officiels garantit la sécurité de vos transactions et vous protège contre les fraudes. N’hésitez pas à contacter le service client de Sonelgaz en cas de doute.

Vigilance et sécurité : Protégez-vous des escroqueries

Face à cette situation, la direction de Blouizdad appelle ses clients à la plus grande prudence et à ne pas céder aux sollicitations d’inconnus prétendant agir au nom de Sonelgaz. Elle invite les citoyens à signaler tout comportement suspect et rappelle que la sécurité des abonnés ainsi que la transparence des transactions demeurent une priorité absolue.

Cette alerte intervient dans un contexte où plusieurs cas d’usurpation d’identité et d’arnaques ont été relevés dans la capitale, ciblant particulièrement les services publics et les entreprises de distribution. La vigilance est de mise pour se prémunir contre ces fraudes.

