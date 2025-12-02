Expansion du groupe : Sonelgaz accueille une nouvelle filiale

Le groupe public Sonelgaz franchit une nouvelle étape dans sa stratégie d’intégration industrielle. Le ministère de l’Énergie a annoncé l’acquisition officielle de l’entreprise publique Electro-Industrie, spécialisée dans la fabrication de transformateurs de distribution et de moteurs électriques. Une opération stratégique qui confirme l’ambition de l’Algérie d’élargir sa production locale et de réduire davantage ses importations dans le secteur énergétique.

En visite de travail à Tizi Ouzou, le ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjal, a révélé que les autorités publiques avaient donné leur feu vert à l’opération il y a trois mois, sur proposition du groupe Sonelgaz.

Dès le premier trimestre 2026, Sonelgaz deviendra officiellement propriétaire à 100 % d’Electro-Industrie, située dans la commune d’Azazga.

Cette entreprise, connue pour son savoir-faire dans la fabrication de transformateurs et de moteurs électriques, viendra renforcer la chaîne industrielle de Sonelgaz, qui cherche à se positionner comme un acteur majeur régional dans la production d’équipements énergétiques.

Un levier pour l’exportation et l’ouverture sur l’Afrique

Le ministre a insisté sur le fait que cette décision s’inscrit dans la vision stratégique de l’État visant à exporter le savoir-faire algérien, notamment vers le continent africain.

Il a rappelé les accords déjà conclus avec la Mauritanie et le Nigeria, ainsi que les discussions en cours avec le Sénégal, preuve que l’Algérie prépare activement son entrée sur de nouveaux marchés.

Adjal a également salué les performances récentes d’Electro-Industrie, qui ont permis de réduire de plus de 60 % la facture d’importation des équipements électriques. Aujourd’hui, 90 % des besoins du marché national en matériel électrique sont couverts par la production locale, un tournant majeur pour le secteur.

Un projet industriel d’envergure à remettre sur les rails

Lors de sa visite, le ministre a aussi inspecté l’avancement du projet de partenariat liant Sonelgaz, Electro-Industrie et la société indienne Vijay Electricals Limited, portant sur la fabrication de transformateurs haute tension.

Lancé en 2018 avec un budget de 4,7 milliards de dinars, ce projet devait créer 358 postes permanents. Mais il a été freiné par plusieurs facteurs, dont la pandémie de Covid-19 et le non-respect des engagements par certaines entreprises de réalisation.

Face à ce retard, le ministre a donné des instructions fermes : le projet doit être livré avant la fin du premier trimestre 2027 et les recrutements doivent être ouverts progressivement dès le deuxième semestre 2026.

Des mesures concrètes pour améliorer la vie des habitants de Tizi Ouzou

En marge de sa visite, Adjal a présenté plusieurs engagements destinés à renforcer les infrastructures énergétiques de la wilaya. Parmi les décisions annoncées :

un budget supplémentaire pour l’électrification rurale,

le raccordement de 35 000 logements au réseau électrique,

l’alimentation en gaz naturel de 11 000 autres foyers.

Le ministre a également demandé l’accélération du traitement de plusieurs dossiers : déplacement de lignes pour faciliter les projets d’investissement, amélioration des délais d’intervention et ouverture de nouvelles agences Sonelgaz dans les communes encore non couvertes.

