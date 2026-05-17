Sonelgaz accélère son expansion internationale avec Elsewedy Electric

Le ministre de l’Énergie et des Énergies renouvelables, Mourad Adjjal, a reçu ce dimanche 17 mai 2026 au siège de son ministère, une délégation de hauts responsables du géant égyptien « Elsewedy Electric », menée par le président de son conseil d’administration, Ahmed Elsewedy. Au cœur des discussions : le renforcement du partenariat bilatéral et la projection commune vers l’Afrique.

Cette rencontre a permis de faire le point sur l’état de la coopération et le niveau d’avancement des différentes conventions liant l’opérateur historique algérien, Sonelgaz, à la firme égyptienne.

Le ministre Mourad Adjjal a salué le haut niveau d’engagement du partenaire égyptien dans la mise en œuvre de ses obligations. Il a rappelé que la priorité actuelle du secteur énergétique algérien est de renforcer sa présence sur les marchés africains, un objectif qui nécessite la mise en place d’alliances stratégiques solides avec des partenaires fiables, notamment en Afrique et au Moyen-Orient.

Le potentiel d’exportation des équipements énergétiques

Selon le ministre, plusieurs domaines clés de l’industrie énergétique nationale affichent aujourd’hui une forte demande sur les marchés extérieurs, ouvrant ainsi la voie à de réelles opportunités d’exportation. Cela concerne tout particulièrement la fabrication d’équipements énergétiques, l’ingénierie et les études techniques, ainsi que la réalisation de centrales de production d’électricité et de stations de transformation.

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Face à ces opportunités, Mourad Adjjal a appelé à intensifier la coopération et à unir les efforts pour capter ces parts de marché en pleine croissance.

Propositions stratégiques pour la coopération internationale

Pour concrétiser cette vision, le ministre algérien a soumis au partenaire égyptien deux propositions stratégiques majeures fondées sur le principe du « gagnant-gagnant ». La première concerne le co-développement de projets à travers la réalisation conjointe de centrales de production d’électricité dans plusieurs pays africains, tandis que la seconde porte sur la création d’une entreprise commune, une joint-venture spécifiquement dédiée à la prospection des marchés extérieurs et au déploiement de projets énergétiques internationaux.

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De son côté, le président du conseil d’administration d’Elsewedy Electric, Ahmed Elsewedy, a exprimé sa grande satisfaction quant à la qualité des relations entretenues avec le groupe Sonelgaz. Il a réaffirmé la ferme volonté de son groupe d’élargir les domaines de coopération et d’ouvrir de nouveaux horizons de partenariat, en mettant un accent particulier sur le déploiement conjoint sur les marchés étrangers et africains.

Vision commune pour l’avenir énergétique

Cette collaboration renforce non seulement la position de l’Algérie et de l’Égypte en tant qu’acteurs clés du secteur énergétique, mais permet également de bâtir un futur plus durable et connecté énergétiquement à travers l’Afrique. En établissant des liens solides avec des partenaires comme Elsewedy Electric, l’Algérie vise à transformer les défis énergétiques en opportunités d’innovation et de croissance durable.

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