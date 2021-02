Un sondage pour le moins insolite a été réalisé par le site TheKnowledgeAcademy.com. Une simple question a été posée aux sondés. Pouvez-vous placer un pays X sur la carte ?

6 500 personnes ont été interrogées d’après le magazine Geo. Les participants devaient tout simplement placer un pays dont la population est supérieure à 25 millions d’habitants, sur une carte du monde. Un exercice tout simple a priori, cependant les résultats sont pour le moins surprenants.

L’Algérie dans le TOP 20 !

En sa qualité de plus grand pays d’Afrique, et vu son emplacement central au milieu des pays de l’Afrique du nord, on s’attendrait peut-être à ce que la majorité des participants sachent ou se trouve l’Algérie. D’après ce sondage il n’en est rien.

37 % des sondés n’ont pas su situer correctement l’Algérie sur une carte, ce qui place le pays en 17e position dans le classement établi par le site The Knowledge Academy.

L’Algérie se trouve ainsi placée juste avant la France, qui arrive en 18e position, avec un taux de 38 % des sondés qui ne savent ou elle se trouve.

L’Algérie est néanmoins classée après le Maroc. Il parait que 57 % des interrogés ne savent pas où situer notre voisin sur la carte, ce qui le classe en 9e position.

Des résultats surprenants

Apparemment il ne suffit pas d’entendre parler d’un pays et d’avoir une image de lui pour pouvoir le situer sur une carte. C’est en tout cas ce que prouve ce sondage qui dévoile que des pays connus par tous, n’ont pas pu être bien situés par la grande majorité des sondés.

Tout le monde connait le Canada, mais ce n’est pas pour autant que tout le monde sait ou ça se trouve ! Le sondage affirme que 53 % des participants ne peuvent pas le situer sur une carte. L’Australie également. Le pays -Continent ! N’avait pas pu être retrouvé sur une carte du monde par 46 % des sondés.

Mais la médaille du pays qui a été le plus souvent mal situé, revient sans conteste à l’Indonésie. Une des plus grandes destinations touristiques du monde. Le sondage dévoile en effet que 83 % des participants ne savent pas ou ça se trouve.

Parmi les autres pays du Top 10, on trouve l’Arabie Saoudite, en 8e position avec un taux de 61 %, mais aussi le Japon, 7e, avec un taux de 62 %.