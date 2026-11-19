Un sondage Ifop mesure le regard des Français sur l’Algérie, 64 ans après l’indépendance. Une majorité soutient l’ouverture des archives et la reconnaissance des violences coloniales. Les mêmes sondés réclament aussi de la fermeté sur les expulsions et l’accord de 1968. Les chiffres clés, et ce qu’ils disent des générations.

Sondage Ifop sur l’Algérie : qui l’a commandé et comment il a été réalisé

L’institut Ifop a publié le 16 novembre les résultats d’une enquête sur le regard des Français sur l’Algérie. Le Cercle algérianiste national, une association qui défend la mémoire des Français d’Algérie, l’a commandée. L’Ifop a interrogé 1 000 personnes de 18 ans et plus en ligne, les 8 et 9 octobre 2026.

L’échantillon respecte la méthode des quotas, selon le sexe, l’âge et la profession. Il tient aussi compte de la région et de la taille de la commune. Les résultats complets détaillent les réponses par âge et par proximité politique.

Le sondage commence par l’indépendance. Pour 76 % des Français, elle a plutôt été une bonne chose pour l’Algérie. Ils sont 75 % à le penser pour la France. Les sympathisants écologistes (99 %) et insoumis (96 %) partagent le plus ce jugement. Ceux du RN suivent (69 %).

Les connaissances restent toutefois superficielles. Trois Français sur quatre ont entendu parler des accords d’Évian. Ils sont 67 % à connaître le sort des harkis, 65 % l’exode des Européens. Au mieux, 39 % disent savoir précisément de quoi il s’agit.

Archives et reconnaissance des violences coloniales : ce que veulent les Français

L’Ifop a soumis aux sondés plusieurs demandes formulées par l’Algérie. Une ouverture plus large des archives françaises sur la colonisation et la guerre recueille 74 % d’avis favorables. La reconnaissance officielle, par la France, des violences commises pendant cette période en obtient 65 %.

Ces chiffres rejoignent un débat déjà ancien en France. Une partie des archives de la guerre d’Algérie reste couverte par le secret-défense. Des maires réclament aussi que le massacre du 17 octobre 1961 soit reconnu comme un « crime d’État ».

Le sondage pose aussi les questions dans l’autre sens. Pour 80 % des Français, l’Algérie devrait reconnaître les violences commises par le FLN. Ils sont 82 % à vouloir accéder aux archives algériennes sur les personnes disparues après le cessez-le-feu de 1962.

Les sondés jugent aussi le respect des engagements de 1962 de façon inégale. Pour 48 % d’entre eux, la France a respecté les siens, contre 23 % pour l’Algérie. Les 18-24 ans se montrent bien plus cléments envers l’Algérie. Parmi eux, 43 % estiment qu’elle a tenu parole, contre 12 % des seniors.

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Dette morale envers l’Algérie : le fossé entre les 18-24 ans et les seniors

L’Ifop a aussi demandé si la France avait une dette envers l’Algérie. Une dette morale, liée à la reconnaissance des violences, convainc 58 % des sondés. Une dette matérielle, sous forme de réparations, n’en convainc que 44 %.

L’âge change tout sur cette question. Chez les 18-24 ans, 78 % reconnaissent une dette morale de la France et 70 % une dette matérielle. Chez les plus de 65 ans, ces taux tombent à 48 % et 31 %. L’écart atteint ainsi 30 points sur la dette morale et 39 points sur la dette matérielle, selon nos calculs.

La proximité politique creuse aussi les écarts. Les sympathisants insoumis reconnaissent à 77 % une dette morale de la France. Ceux de LR et du RN, à 40 %. Les sondés liés personnellement à l’Algérie soutiennent davantage des réparations : 55 %, contre 41 % des autres.

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Les sondés attribuent aussi une dette à l’Algérie envers la France. Pour 65 % d’entre eux, elle a une dette morale liée aux violences du FLN. Pour 54 %, elle doit une indemnisation pour les biens nationalisés ou confisqués. Les sympathisants Renaissance retiennent surtout cette dette de l’Algérie (88 %), plus que celle de la France (49 %).

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OQTF, accord de 1968, coopération : ce que les Français attendent de la relation avec l’Algérie

Le volet politique du sondage montre une forte demande de fermeté. Pour 85 % des Français, la France doit obtenir de l’Algérie le retour de ses ressortissants sous OQTF. Les plus de 65 ans en font une priorité à 83 %, contre 57 % des 18-24 ans.

Les sondés soutiennent aussi la liberté de culte des chrétiens en Algérie (84 %). Ils réclament la libération des Français et binationaux détenus dans le pays (83 %). Deux sur trois souhaitent renégocier l’accord franco-algérien de 1968, qui encadre l’entrée et le séjour des Algériens. Cette option est majoritaire chez tous les sympathisants, de LFI (59 %) à LR (79 %).

D’autres mesures de pression recueillent aussi une majorité. Un meilleur contrôle des activités d’influence algériennes en France obtient 71 % d’avis favorables. La réduction de l’aide au développement accordée à l’Algérie en obtient 68 %.

Cette fermeté n’exclut pas la coopération. Les échanges économiques et la coopération énergétique recueillent 67 % d’avis favorables. La coopération culturelle et éducative, notamment pour la place du français, en obtient 65 %. Les travaux de la commission mixte d’historiens nourrissent aussi ce débat sur la mémoire.

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