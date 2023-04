Sondage ET – meilleures productions Ramadan 2023 : les séries algériennes s’imposent

Le paysage audiovisuel algérien est en constante évolution, avec des productions de plus en plus nombreuses et de meilleure qualité. En effet, cette évolution a permis de mettre en évidence les productions algériennes qui ont envahi le sondage des meilleures productions ramadanesques maghrébines lancé par le site arabe ET. Pour rappel, ce sondage vise à déterminer les meilleures productions arabes durant le mois de Ramadan 2023.

Dans ce sillage, on notera que ledit sondage a inclus des séries égyptiennes, syriennes, jordaniennes, iraquiennes et maghrébines, avec un volet dédié au meilleur acteur et actrice durant ce Ramadan. Parmi les séries algériennes qui ont figuré dans ce sondage, on citera les deux séries dramatiques 11/11 et Eddama. Ainsi que les deux sitcoms Akhou al banat et El batha.

Les acteurs et actrices algériens ont également été nombreux à prendre part à ce sondage. On citera de ce fait, Nabil Asli, Mohamed Khassani, Mohamed Yabdri, Mustapha Laribi, Mohamed Boukrouni, Mohamed Fermehdi, Youcef Sehiri, Malika Belbey, Nadjia Laaraf, Biyouna, Souhila Mallem, Sarah Lalama, Rym Takoucht, Aida Ababsa et Maroua Bouchoucha.

D’ailleurs, le sondage comprend également un volet pour le meilleur enfant acteur pour le ramadan 2023. Effectivement, c’est l’occasion pour plusieurs jeunes talents algériens de se faire connaître dans le monde arabe.

Le paysage artistique algérien en plein essor

À vrai dire, cela témoigne du développement que connaît le paysage audiovisuel algérien durant ces années, avec des productions de plus en plus nombreuses et variées, qui rivalisent avec celles des autres pays arabes. En effet, il est également important de noter que cette évolution n’est pas récente et que l’Algérie a toujours été une terre de cinéma et d’art, avec des réalisateurs et des acteurs de renom qui ont marqué l’histoire du cinéma maghrébin et arabe.

Cependant, aujourd’hui, le paysage audiovisuel algérien est en train de se renouveler, avec l’émergence de nouveaux talents et de nouvelles idées, qui contribuent à la richesse et à la diversité de la production audiovisuelle dans la région. Sans aucun doute, cette évolution est le fruit d’un travail acharné de la part de nombreux acteurs et professionnels du secteur, ainsi que d’un soutien accru des autorités à la culture et à la création artistique.