Sonatrach va investir 50 milliards USD : Hachichi donne les détails de ce plan ambitieux

HYDROCARBURES – L’Algérie a l’intention d’investir 50 milliards de dollars dans des projets pétroliers et gaziers au cours des quatre prochaines années (2024-2028), dans le cadre de sa stratégie de relance de la production.

C’est Rachid Hachichi, le directeur général de la compagnie nationale de pétrole et de gaz, Sonatrach, qui a fait cette annonce, le 29 février dernier, dans une déclaration à l’agence de press officielle qatarienne, Qatar News Agency.

Dans le détail, le PDG de Sonatrach a indiqué que la compagnie investira 8,8 milliards de dollars en 2024. 71 % de ses fonds vont servir à l’exploration et à la production de gaz, 18 % au secteur du raffinage et de la pétrochimie, 5 % à la liquéfaction et, enfin, 4 % au transport par gazoduc.

En outre, T. Hachichi a fait savoir que les exportations de gaz par gazoduc vers l’Europe ont atteint, en 2023, 35 milliards de mètres cubes. Il a ajouté qu’il était déterminé à améliorer ce chiffre afin de fournir des quantités supplémentaires de gaz, en particulier au marché européen.

Marché mondial du gaz : les atouts de l’Algérie

Pour atteindre l’objectif de devenir un fournisseur majeur de gaz pour les pays du bassin méditerranéen et du continent asiatique, l’Algérie a plusieurs atouts à faire valoir.

En effet, T. Hachichi a expliqué que Sonatrach possède une capacité de production de 136 milliards m3/an de gaz naturel primaire ; en plus de 29 millions m3/an de GNL, 9,4 millions de tonnes par an de gaz de pétrole liquéfié (GPL), et 8,3 millions de tonnes par an de gaz condensé.

Pur les cinq prochaines années, l’Algérie compte porter sa capacité de production à 110 milliards m3/an. Concernant le gaz naturel liquéfié (GNL), le PDG de Sonatrach a souligné que notre pays possède « des capacités énormes de production » atteignant 56 millions de mètres cubes.

Cela lui permet d’approvisionner ses clients du bassin méditerranéen, de l’Europe occidentale et septentrionale et du continent asiatique. Un objectif d’autant plus réaliste et réalisable que Sonatrach dispose d’une flotte géante de 7 méthaniers.

Revenant sur le Forum des pays exportateurs de gaz (FPEG) — organisé par l’Algérie –, T. Hachichi a affirmé que le gaz constituera la source clé de la transition énergétique. En ce sens, Sonatrach a pris des mesures pour réduire les émissions et la combustion du gaz afin de baisser l’empreinte carbone de l’industrie gazière algérienne.