SONATRACH : Un incendie ravage une unité de traitement de gaz à Illizi

Illizi, le 27 novembre 2024 – Un incendie s’est déclaré aux premières heures de la matinée de ce mercredi dans l’unité de traitement de gaz Alrar, située dans la zone de production de Illizi.

Selon un communiqué du groupe Sonatrach, le sinistre a éclaté à 1 heure du matin au niveau de la conduite numéro 1 de cette unité, précisément dans la zone de production de Stah, wilaya de Illizi.

Fort heureusement, aucun blessé n’a été signalé. Toutes les ressources nécessaires ont été mobilisées pour maîtriser l’incendie et le plan d’assistance mutuelle (PAM) de la région de In Amenas a été activé. Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de cet incident.

Sonatrach : Le géant algérien des hydrocarbures poursuit son expansion à Stah

En parallèle de cet événement, il est essentiel de souligner l’importance stratégique de la région de Stah dans le paysage énergétique algérien.

En effet, la région de Stah, véritable poumon gazier de l’Algérie, poursuit sa croissance fulgurante. Portée par une stratégie ambitieuse de Sonatrach, la compagnie nationale des hydrocarbures, cette zone désertique s’est métamorphosée en un complexe industriel de premier plan.

Les chiffres sont éloquents : avec une production quotidienne de gaz traité de 24,7 millions de mètres cubes, Stah contribue significativement à l’approvisionnement énergétique du pays et à ses exportations. Mais ce n’est là qu’un aperçu de l’activité frénétique qui règne sur place.

Sonatrach ne compte pas s’arrêter en si bon chemin. De nouveaux projets sont en cours de réalisation, notamment le développement du champ de Tinrhert qui devrait voir le jour dans les prochains mois.

Parallèlement, la construction d’une unité de compression phase 3 et d’une unité de séparation du CO2 témoigne de la volonté de l’entreprise de se conformer aux normes environnementales les plus strictes.

L’aventure de Stah a débuté en 1984, avec l’exploitation des premiers puits de gaz. Depuis lors, la région n’a cessé de se développer, passant de 3 à 13 champs en quelques décennies.

Le complexe d’Alrar, véritable cœur de cette activité, traite le gaz brut avant de l’acheminer vers les centres de collecte. Pour garantir la sécurité et la fiabilité des opérations, Sonatrach a mis en place un dispositif de contrôle rigoureux. Des équipes de spécialistes assurent en permanence la surveillance des installations et interviennent en cas d’incident.

Ainis, l’incident survenu ce matin, bien que regrettable, ne saurait entacher ce parcours. Au contraire, il constitue un rappel de l’importance de maintenir un haut niveau d’exigence en matière de sécurité et de performance. L’avenir de Stah s’annonce prometteur, avec de nouveaux projets qui contribueront à consolider la position de l’Algérie en tant que producteur d’hydrocarbures.