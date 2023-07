Sonatrach – TotalEnergies : signature de plusieurs accords dans divers domaines

Sonatrach et Total Energies ont aujourd’hui conclu plusieurs accords dans le domaine des hydrocarbures et des énergies renouvelables.

Les contrats signés comprennent deux accords d’hydrocarbures et un contrat de vente et d’achat de gaz naturel liquéfié. De plus, les deux parties ont également signé un protocole d’accord dans le domaine de la transition énergétique et des énergies renouvelables.

| À LIRE AUSSI : Emploi en Algérie : Sonatrach recrute, plusieurs spécialités concernées

Les accords d’hydrocarbures concernent les champs TFT 2 et TFT Sud, exploités conjointement par Sonatrach et Total Energies. Ces agréments permettront aux deux entreprises de bénéficier des dispositions de la nouvelle loi 19-13 du 11 décembre 2019.

Le contrat TFT 2 implique un investissement d’environ 332 millions de dollars et permettra la récupération de 43 milliards de mètres cubes de gaz, 4,3 millions de tonnes de condensats et 5,7 millions de tonnes de GPL.

| À LIRE AUSSI : SONATRACH rejoint le GGC : nouveaux enjeux pour le gaz algérien ?

Le deuxième contrat, TFT Sud, représente un investissement d’environ 407 millions de dollars et prévoit la récupération de 11,5 milliards de mètres cubes de gaz, 1,3 million de tonnes de condensat et 1,6 million de tonnes de gaz de pétrole liquéfié.

La production combinée des blocs TFT 2 et TFT Sud devrait dépasser 100 000 bep/j d’ici 2026, contre une production actuelle d’environ 60 000 bep/j, selon le communiqué publié par l’entreprise.

La transition énergétique également évoquée

Hakkar et Pouyanné ont également officialisé leur engagement en signant un protocole d’accord dans le domaine de la transition énergétique et des énergies renouvelables.

Ce partenariat vise à élargir la coopération entre les deux groupes dans le domaine du développement durable et de la protection de l’environnement, en accord avec la politique nationale de transition énergétique.

| À LIRE AUSSI : L’Algérie (Sonatrach) exportera du gaz GNL vers la Chine

Quant aux accords de vente et d’achat de gaz naturel liquéfié, ils portent sur l’extension des obligations contractuelles entre Sonatrach et Total Energies. Ils renforcent la collaboration entre les deux entreprises dans le domaine du gaz naturel liquéfié.

Ces engagements témoignent de l’ambition de Sonatrach et de Total Energies à développer leur coopération dans le secteur des hydrocarbures et à explorer les opportunités offertes par les énergies renouvelables. Ils contribuent également à renforcer le secteur énergétique et à promouvoir le développement durable dans la région.