Sonatrach – Total : l’usine de plastique d’Oran verrait enfin le jour en 2023

Le secteur des énergies fossiles en Algérie fait l’objet de nombreux projets de développement parrainés essentiellement par le groupe Sonatrach. La société pétrolière a élargi son champ d’activité en collaborant avec de grandes entreprises, à l’image de Total Énergies, pour dynamiser ses exportations et gagner de nouveaux marchés.

Après l’entreprise italienne ENI et la compagnie slovène GEOPLAN, voici que Sonatrach s’associe avec le groupe français Total Énergies. Cette fois-ci, le projet vise la création d’une entreprise de production de plastique (polypropylène) à Oran. L’usine devrait approvisionner le marché domestique puis exporter ses produits vers l’Afrique et ailleurs dans un futur proche.

Usine de polypropylène Sonatrach-Total d’Oran : lancement imminent des travaux

Le média londonien spécialisé ICIS révèle que c’est à Oran que prendra place la STEP (Sonatrach-Total Entreprise Polymères), dont les travaux débuteront en juillet 2023 avec un délai de réalisation de 36 mois. La zone industrielle d’Arzew approvisionnera l’usine en gaz et en matières premières, directement fournies depuis le champ gazier d’Erg Issouane.

La capacité de production nominale de 550 000 tonnes/an d’homopolymère servira d’une part à approvisionner l’Europe, comme convenu dans les accords, mais aussi à couvrir les besoins en polypropylène de l’Algérie et, à moindre mesure, ceux de ses voisins marocains et tunisiens.

Le polypropylène, utilisé dans de nombreuses industries (automobile, technologie, pharmacie…) est pour l’instant importé en grande partie par l’Algérie. Le projet Sonatrach-Total vise à garantir une unité de production locale et internationale de la matière plastique, et permettre, par la même occasion, à l’Algérie de réaliser un pas en avant vers l’autosuffisance.

Le régime 49/51 est appliqué à ce partenariat qui revêt la forme de joint-ventrue, avec Sonatrach comme actionnaire majoritaire. La construction et la mise en service de l’usine permettront également la création de milliers d’emplois.

Le plastique algérien de la STEP exporté en Afrique, en Asie et en Europe

Le DG de Sonatrach Total Entreprise Polymères, Abbes Laghrour, a exprimé son enthousiasme quant au portefeuille client de l’entreprise naissante : « Je suis plutôt optimiste quant à la demande qui sera assez forte — et je pense que les besoins du marché dépasseront les 80 millions de tonnes/an ».

À terme, cette usine de plastique devrait pouvoir cibler des pays comme l’Afrique du Sud, mais aussi l’Asie. Si le continent asiatique possède son lot de complexes du même genre, il n’en est pas de même pour l’Afrique où la concurrence est faible. Ainsi, si tout se passe bien, la STEP pourrait bien accaparer tout le marché africain de polypropylène sous quelques années.

D’un autre côté, la joint-venture dispose d’un atout de choix par rapport aux concurrents : un cheminement plus rapide et des prix concurrentiels. L’approvisionnement en gaz étant assuré par Sonatrach à moindres coûts, la STEP sera en mesure de proposer des prix plus avantageux que ceux des entreprises du Moyen-Orient par exemple.

Rappelons enfin que Sonatrach a conclu un partenariat avec le groupe américain Chevron. L’accord, signé en 2020, porte sur des projets d’explorations de nouveaux bassins d’hydrocarbures dans les régions d’Ahnet, de Gourara et de Berkine.