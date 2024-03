Sonatrach signe un contrat de 1 milliard USD avec la société italienne Tecnimont

ALGER, le jeudi 7 mars 2024 – La compagnie nationale des hydrocarbures, Sonatrach, a signé ce jeudi un contrat avec la société italienne Tecnimont, pour la réalisation, d’un complexe pétrochimique à Skikda.

D’un montant global de 1,05 milliard USD et réalisé en EPC (ingénierie, approvisionnement et construction), ce complexe se spécialisera dans la production de Linéaire Alkyl Benzène (LAB), une matière première de base pour la production des détergents et des nettoyants industriels.

En outre, le groupe Sonatrach (Algérie) et Tecnimont Spa (Italie) – qui a remporté le contrat à l’issue d’un processus d’appel d’offres – se sont entendues sur un délai de réalisation de 44 mois (3 ans et 8 mois).

Sonatrach explique, dans son communiqué, que la production du complexe pétrochimique de Skikda devrait s’établir à 100.000 tonnes de LAB par an. Une quantité qui permettra de couvrir les besoins du marché national, sachant que ce produit est actuellement importé.

Complexe pétrochimique de Skikda : quels bénéfices pour l’emploi et pour l’industrie nationale ?

L’autre avantage du projet de production du Linéaire Alkyl Benzène au site choisi réside dans la valorisation du Kérosène et du Benzène – matières premières du LAB –produits au niveau de la raffinerie de Skikda, ajoute le document de Sonatrach.

Le géant africain du pétrole a affirmé que « cet important complexe pétrochimique participera à la densification du tissu industriel dans le domaine des détergents, comme il contribuera fortement à la création d’emploi ».

Par ailleurs, Sonatrach et la Banque nationale d’Algérie (BNA) ont signé une convention pour financer à hauteur de 65 % le montant du contrat EPC du projet du complexe pétrochimique, qui s’élève, rappelons-le, à plus d’un milliard de dollars américains.

Enfin, le même document précisé que le directeur central d’engineering, Mahdi Sellami, du côté de Sonatrach et le PDG du groupe Maire Tecnimont, Alessandro Berinini, du côté de Tecnimont Spa, ont paraphé ce contrat.