Sonatrach signe des contrats à 67 milliards de dinars avec des entreprises algériennes

Dans le cadre de sa stratégie visant à promouvoir l’outil national de production, le groupe Sonatrach, a annoncé, aujourd’hui, la signature de plusieurs contrats avec des entreprises algériennes.

Selon le méme communiqué, le groupe pétrolier a signé des contrats avec six entreprises, à savoir, ENGCB, Sarpi, ENGTP, Enac, Kanaghaz et Cosider Canalisations, pour « la construction des réseaux de collecte et des lignes d’expéditions du projet de développement des champs gaziers du Sud-Ouest du pays et qui totalisent une longueur de plus de 700 km ». Soulignant que le montant de ces contrats s’élève à 67 milliards de dinars, et qu’ils vont générer pas moins de 3000 postes d’emplois.

Sonatrach a également indiqué que « le choix de confier cet important projet à ces entreprises est dicté par la nécessité de respecter les plannings », rajoutant qu’une fois réceptionné, « ce projet permettra d’assurer un apport de production de gaz estimé à 11 millions m3/jour à l’horizon 2022 ».

Le contrat signé avec le Groupement SARPI /SAFIR est relatif au « développement des champs pétroliers de l’Ouest de TOUAT- Phase 2. Le projet permettra d’alimenter la raffinerie d’Adrar à raison de 6 000 bbl/j de pétrole brut d’ici 2022 ».

Tandis que le contrat signé avec COSIDER Canalisations porte sur « la mise en conformité des systèmes de détection/extinction et des réseaux anti-incendie des installations de transport de RTO « Zone d’Arzew ».

Enfin, celui signé avec ENAC concerne « la fourniture, Installation et mise en service de nouveaux systèmes de protection cathodique pour la nappe de canalisations (Hassi R’Mel – Arzew) de la région transport ouest « RTO ».

« La conclusion de ces contrats, vient ainsi réaffirmer la volonté de Sonatrach qui vise à promouvoir le contenu local dans le développement de ses activités « , conclue le communiqué du groupe pétrolier.

Rédaction d’Algérie 360.