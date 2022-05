Sonatrach : signature d’un nouveau contrat avec la Chine

Le pétrole est un levier économique majeur pour l’Algérie et dans ce cadre les partenaires sont soigneusement sélectionnés.

Ce samedi 28 mai 2022, un contrat de partage de production pétrolière a été acté par le vice-président Activité exploration et production de Sonatrach, Mohamed Slimani, et le directeur général de Sinopec Overseas Oil & gas Limited, Wu Xiuli.

Mohamed Arkab, le ministre de l’Energie et des Mines, était lui aussi present ainsi que le représentant de l’ambassadeur de Chine en Algérie, Chen Zhong, et le président directeur general de Sonatrach, Toufik Hakkar.

Ce contrat d’un montant de 490 millions de dollars a une durée de 25 ans, et est totalement conforme à la loi 19-13. Grâce a celui ci les deux parties comptent mettre en place un projet afin de récupérer des réserves de pétrole brut estimées à 95 millions de barils.

Sahara Blent algérien, ou en est le prix ?

Depuis le début du conflit entre la Russie et l’Ukraine, les prix des hydrocarbures a considérablement augmenté. Pour cause, les restrictions appliquées envers la Russie et la crainte de certains pays quant au manque en approvisionnement.

Pour rappel, au mois de mars 2022, le prix du baril a atteint un record jamais observé depuis 2008 en dépassant les 139 dollars pour le Brent.

Cette hausse n’était pas éphémère car a ce jour, le marché des hydrocarbures se porte bien et les pays producteurs comme l’Algérie jouissent encore de cette situation. En effet, le prix du Sahara Blend algérien a enregistré des augmentations assez significatives.

Par exemple, le 6 mai 2022 , le prix du Sahara Blend algérien avait atteint les 114,37 dollars le baril grâce a une augmentation de 2.90 % pour atteindre les 114.37 dollars le baril.

Cette hausse avait été impactante pour les économistes car ce pallier a marqué un évènement : le pétrole Le prix du Sahara Blend algérien a dépassé le WTI américain qui s’était fixé à 110.26 dollars le baril.

L’Algérie , dans le dans le Top 5 africain des producteurs de pétrole

Pour rappel, l’Algerie a une bonne production en hydrocarbures. A noter qu’elle produit une moyenne de 959 000 barils de brut par jour ce qui lui permet de se classer en quatrième position des pays producteurs en Afrique.

En ce qui concerne les réserves, l’Algerie se porte bien aussi d’après Statista. Le pays est sur le podium et se classe troisième avec 12,2 milliards de barils même s’il est bel et bien dépassé par la Lybie et le Nigeria.