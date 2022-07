Il ya de cela quelques jours, l’Algérie avait décidé d’augmenter le volume de ses livraisons de gaz vers l’Italie. En effet, il était question de quatre (4) milliards de m3 de gaz supplémentaires, que Sonatrach livrera au Groupe ENI et à ses autres partenaires italiens à compter de la semaine prochaine. Cette décision intervient dans le cadre du renforcement des liens historiques et des relations privilégiées entre l’Algérie et l’Italie, mais aussi entre les deux groupes Sonatrach et ENI.

Suite à cela, aujourd’hui, mardi 19 juillet 2022, un important accord a été signé entre Occidental, Eni et Total, d’une valeur de 4 milliards de dollars. L’accord permettra à l’Italie de se faire fournir en plus grandes quantités de gaz naturel.

La cérémonie de signature du nouveau contrat s’est déroulée en présence du ministre de l’Energie et des Mines, Mohamed Arkab, le président directeur général de Sonatrach, Toufik Hakkar, mais aussi Claudio Descalzi, président directeur-général d’Eni et Vicki Hollub, directrice générale d’Occidental Petroleum.

Mario Draghi reçu par Tebboune ce lundi 18 juillet

Le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, a reçu, ce lundi 18 juillet 2022, le président du conseil des ministres d’Italie, Mario Draghi, à la présidence de la République. Durant cette rencontre, les deux responsables ont pu s’entretenir sur plusieurs points importants, par la suite s’est tenue une conférence de presse. En effet, Tebboune et Draghi ont tenu un point presse.

Lors de cette conférence de presse, le président de la République, Abdelmadjid Tebboune avait abordé plusieurs points, dont la signature du partenariat important de 4 milliards de dollars. Ce qui, selon Tebboune, peut permettre à l’Italie de bénéficier de grandes quantités de gaz naturel.

Il a aussi été proposé à l’Italie que l’Algérie soit le fournisseur de l’Europe avec de l’énergie solaire et l’électricité, selon le président de la République, Abdelmadjid Tebboune.