SONATRACH s’associe au saoudien Midad Energy : Vers l’exploitation d’une « zone d’intérêt » à Illizi

Le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, a reçu lundi dernier à Alger, son homologue de la société saoudienne Midad Energy North Africa, Cheikh Abdulelah Bin Mohammed Bin Abdullah Al-Aiban. Cette rencontre de haut niveau s’inscrit dans le cadre des préparatifs en vue de la signature d’un contrat entre les deux parties au cours du premier semestre 2025.

Selon un communiqué de Sonatrach, cette réunion, tenue au siège de la compagnie nationale algérienne des hydrocarbures, a été l’occasion d’approfondir les discussions en vue de finaliser un accord portant sur l’exploitation des ressources en hydrocarbures dans une zone d’intérêt située à Illizi, dans le sud du pays.

Ce contrat, qui sera signé d’ici la fin juin 2025, vise à évaluer et à développer les gisements gaziers de la région d’Illizi selon un calendrier accéléré. Il témoigne de la volonté des deux parties de renforcer leur coopération bilatérale dans les domaines de l’exploration et de la production d’hydrocarbures, ainsi que de développer d’autres segments de la chaîne de valeur du pétrole et du gaz.

🟢 À LIRE AUSSI : Concours national de recrutement : SONATRACH dévoile la date des résultats

Il convient de noter que Cheikh Abdulelah Bin Mohammed Bin Abdullah Al-Aiban effectue une visite en Algérie à la tête d’une délégation de haut niveau de Midad Energy North Africa, dans le cadre de la mise en œuvre du protocole d’accord signé avec Sonatrach le 4 mars 2024.

Ce partenariat entre Sonatrach et Midad Energy s’annonce prometteur pour le développement du secteur énergétique algérien. L’exploitation des ressources gazières d’Illizi, combinée à une coopération élargie dans la chaîne de valeur du pétrole et du gaz, devrait renforcer la position de l’Algérie en tant que pays producteur d’énergie.

Sonatrach : De nouvelles perspectives grâce à des partenariats stratégiques

Sonatrach, poursuit sa dynamique de développement en s’ouvrant davantage à l’international. Selon les dernières déclarations de Rachid Nadil, président de l’Autorité de régulation des hydrocarbures, Sonatrach est en négociations avancées avec six grandes compagnies pétrolières mondiales, parmi lesquelles figurent des géants américains comme ExxonMobil et Chevron, ainsi que des entreprises chinoises, italiennes, russes et saoudiennes.

🟢 À LIRE AUSSI : Succès phénoménal pour ce géant algéro-qatari : 700 000 tonnes exportées pour 367 M$ en 2024

Ces partenariats s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à renforcer le secteur des hydrocarbures en Algérie et à développer l’industrie pétrochimique. Le gouvernement algérien a lancé plusieurs projets d’envergure, notamment la construction d’une nouvelle raffinerie à Hassi Messaoud, dont la mise en service est prévue pour 2027.

Par ailleurs, d’autres projets sont en cours de réalisation, tels que ceux d’éthylène à Skikda, de polypropylène à Arzew, d’ammoniac et d’urée à Mersa el Hadjadj, de polyéthylène et de méthanol à Arzew, et de caoutchouc synthétique à Bou Arreridj.

Investissements massifs et transition énergétique au cœur des enjeux de Sonatrach

En parallèle de ces projets d’investissement, la consommation nationale de produits pétroliers continue d’augmenter. Face à cette hausse, les autorités algériennes souhaitent développer des projets de recyclage d’huiles moteur usagées pour préserver l’environnement. Un partenariat entre Sonatrach et Naftal a été lancé dans ce sens.

Ces annonces témoignent de la volonté de l’Algérie de diversifier ses sources de revenus et de renforcer son positionnement sur la scène énergétique mondiale. Les partenariats avec de grandes compagnies internationales apporteront non seulement des capitaux, mais également des technologies de pointe et un savoir-faire précieux pour développer les ressources énergétiques du pays.

🟢 À LIRE AUSSI : Sonatrach met fin à son contrat avec Samsung et s’allie à un consortium sino-espagnol

Pour autant, plusieurs défis restent à relever. La baisse des cours du pétrole et la transition énergétique mondiale constituent des enjeux majeurs pour le secteur des hydrocarbures. L’Algérie devra ainsi s’adapter à ce nouveau contexte et investir dans les énergies renouvelables pour assurer sa transition énergétique.

En somme, les dernières annonces de Sonatrach marquent une nouvelle étape dans le développement du secteur énergétique algérien. Les partenariats stratégiques noués avec des acteurs mondiaux, ainsi que les investissements massifs dans de nouveaux projets, ouvrent de nouvelles perspectives pour le pays.

🟢 À LIRE AUSSI : SONATRACH renforce son leadership : Le plus grand gisement de gaz naturel en Afrique revigoré