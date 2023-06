SONATRACH s’allie au chinois HQC pour la réalisation d’un complexe pétrochimique à Oran

En présence du ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, et du PDG de Sonatrach, Toufik Hakkar, une cérémonie de signatures a eu lieu au Siège de la Direction Générale de SONATRACH.

L’évènement portait sur la signature du contrat de réalisation d’un complexe pétrochimique à Arzew et d’une convention de financement avec la BNA comme l’indique un communiqué publié sur la page Facebook du groupe pétrolier et gazier.

Vers la réalisation d’un complexe pétrochimique de grande envergure à Arzew

C’est officiel, la filiale de SONATRACH, STEP Polymers Spa, et la joint-venture Petrofac-HQC se sont liés par contrat pour la réalisation d’un projet en Algérie. Il s’agit d’un contrat de type Engineering, Procurement & Construction visant à construire un complexe pétrochimique sur 88 hectares dans la zone industrielle d’Arzew.

Pour rappel, ce contrat a été attribué le 14 mai dernier, suite à une consultation restreinte internationale, conformément aux procédures de passation de marchés en vigueur chez STEP Polymers Spa.

La seconde signature concerne une convention de financement entre STEP Polymers Spa et la Banque Nationale d’Algérie (BNA), en tant que chef de file. Cette convention permettra de financer 70 % du projet de réalisation du complexe pétrochimique de polypropylène d’Arzew, tandis que l’entreprise financera de sa poche les 30 % restants.

Nouveau complexe pétrochimique d’Arzew, une aubaine pour les chômeurs ?

La concrétisation de ce projet majeur permettra la création de près de 6 000 emplois directs pendant la phase de construction, 450 emplois durant la phase d’exploitation et 2 000 emplois indirects. Le projet adoptera les normes et standards nationaux et internationaux en matière de protection de l’environnement.

Ce complexe produira 550 000 tonnes/an de polypropylène, la durée annoncée pour la livraison du projet est de 42 mois. La production de ce complexe sera destinée à satisfaire la demande du marché national et à exporter l’excédent vers les marchés européens, asiatiques et africains.