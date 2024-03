SONATRACH sacrée entreprise NO 1 en Afrique en 2024

Malgré les turbulences économiques mondiales et les fluctuations des devises, le continent africain affiche une certaine résilience économique. En témoigne le chiffre d’affaires cumulé des 500 premiers groupes africains qui frôle les 760 milliards de dollars en 2024, selon le classement annuel réalisé par le magazine Jeune Afrique : « 500 champions africains 2024 ».

Le secteur de l’énergie et des mines tirent leur épingle du jeu, avec le groupe Sonatrach en tête du classement. Le géant pétrolier algérien conserve sa place de leader africain avec un chiffre d’affaires de 77,325 milliards de dollars et un résultat net de 11,847 milliards.

L’Algérie se distingue particulièrement dans ce classement avec 13 entreprises présentes, dont 10 publiques. La filiale de Sonatrach, Naftal, se positionne à la 41ème place africaine avec un chiffre d’affaires de 4,013 milliards de dollars, suivie par l’opérateur d’électricité et de gaz Sonelgaz qui fait son entrée dans le classement à la 46ème place.

Cévital progresse de 24 places dans le classement « 500 champions africains 2024 »

Cévital, leader de l’industrie privée algérienne, se hisse à la 4ème place nationale et à la 73ème place continentale. Le groupe d’Issad Rebrab a connu une ascension fulgurante, gagnant 24 places par rapport à l’édition 2023.

Cévital est talonné par le groupe pharmaceutique Biopharm, deuxième entreprise privée algérienne du classement (254ème place africaine).

D’autre part, les trois opérateurs de téléphonie mobile algériens, Mobilis, Djezzy et Ooredoo, figurent aussi dans le classement des 500 meilleures entreprises africaines. Ils se positionnent respectivement aux 147ème, 239ème et 251ème rangs, avec des chiffres d’affaires respectifs de 1,051 milliard, 683 millions et 633 millions de dollars.

Le groupe de construction et travaux publics, Cosider, a également fait une belle performance en 2024. En effet, ce dernier a grimpé de cinq places dans ce classement pour atteindre la 115e position. L’entreprise a enregistré un chiffre d’affaires honorable de 1,380 milliard de dollars et un bénéfice net de 277 millions de dollars.

Comment Jeune Afrique construit-il son classement ?

Chaque année, Jeune Afrique dresse un panorama des entreprises les plus performantes du continent. Pour réaliser ce classement exclusif, la rédaction compile les chiffres d’affaires 2022 de près de 1 300 entreprises, issues d’une base de données de plus de 15 000 entités. Seules les entreprises africaines, les holdings et leurs filiales sont prises en compte, excepté dans le secteur extractif où certaines peuvent être cotées hors d’Afrique.

Tous les chiffres proviennent de sources identifiables ou certifiées. Les groupes familiaux sans comptes consolidés ou qui ne publient aucune information financière sont exclus.

L’exercice pris en compte est celui clos à la fin de 2022 ou jusqu’en juin 2023. Les données sont ensuite converties en dollars américains au taux de change du jour de clôture de l’exercice. En cas d’absence de données récentes, les chiffres du précédent classement sont utilisés. Après deux années sans publication de comptes, l’entreprise est retirée du classement.

Pour les pays connaissant une hyperinflation, comme le Zimbabwe, le chiffre d’affaires « ajusté de l’inflation » est utilisé.