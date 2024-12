SONATRACH renforce son leadership : Le plus grand gisement de gaz naturel en Afrique revigoré

Sonatrach a donné le coup d’envoi d’une nouvelle phase du projet Boosting du gisement gazier de Hassi R’Mel, situé dans la wilaya de Laghouat. Ce projet, qui implique la construction de nouvelles installations, permettra de maintenir les niveaux de production et de respecter les engagements commerciaux à l’échelle internationale.

C’est le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, qui a présidé cette cérémonie, en présence du wali de Laghouat, Fodil Douifi, et des dirigeants de Baker Hughes et de Tecnimont SPA.

Il s’agit de la deuxième étape de phase 3 (Boosting III), du projet de réalisation d’installations pour renforcer le gisement de Hassi R’Mel (110 km au sud de la wilaya de Laghouat), qui a été confié à un consortium d’entreprises composé de Baker Hughes, Tecnimont SPA et Nuovo Pignone International SRL, conformément au contrat signé avec Sonatrach le 23 mai dernier, selon la formule EPC (ingénierie, approvisionnement et construction).

Sonatrach lance une nouvelle phase d’un projet d’amélioration du gisement de Hassi Rmel

Hachichi a souligné que le lancement de cet important projet énergétique au niveau de ce gisement historique, qui a toujours constitué l’une des principales sources de production de gaz en Algérie, reflète l’engagement continu de l’entreprise à développer les ressources énergétiques nationales et à assurer la durabilité de la production à des niveaux appropriés, afin de répondre aux besoins croissants du marché tant au niveau national qu’international.

« Cet important investissement, que nous lançons aujourd’hui, traduit notre engagement constant à développer les ressources énergétiques nationales et, ensuite, à assurer une production pérenne et durable au rythme approprié, en adéquation avec les besoins croissants du marché tant au niveau national qu’international », affirme le PDG du groupe Sonatrach.

Les travaux de cette deuxième étape de ce projet intégré comprennent la construction de trois étages de compression au niveau des stations centrales, nord et sud, soit un total de 20 compresseurs, ainsi que la remise en état du réseau de collecte de gaz existant.

Hassi R’Mel : Sonatrach investit massivement pour accroître sa production

Les travaux comprennent également la construction de trois unités de démercurisation de condensat, ainsi que l’unification des lignes de traitement des unités de production du gisement d’une part, et les opérations de raccordement des installations vitales, telles que le réseau d’eau destiné à la lutte contre l’incendie, le système d’air instrumental et de service, le système de torche, le système de diesel et le système d’azote, d’autre part.

Cela permettra d’assurer l’intégration des opérations et de garantir la continuité des performances.

Les délais prévus pour l’achèvement des travaux de ce projet sont estimés à 33, 36 et 39 mois respectivement pour les étages de compression des stations centrales, nord et sud. La mise en service des étages de Boosting est prévue successivement en octobre 2026, janvier 2027 et avril 2027.

