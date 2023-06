SONATRACH rejoint le GGC : nouveaux enjeux pour le gaz algérien ?

Le groupe pétrolier national SONATRACH multiplie les partenariats et les accords bilatéraux avec des sociétés étrangères depuis quelques mois. Après la signature d’un premier contrat avec les entreprises chinoise et américaine HQC et Honeywell, voici que le groupe annonce son intégration officielle au Global Gas Centre (GGC).

Une décision stratégique pour la société, qui projette d’étendre ses collaborations vers d’autres continents et d’accroître son influence sur le marché du gaz à l’internationale.

Le GGC accueille SONATRACH : quels enjeux économiques pour l’Algérie ?

Le GGC, ou Global Gas Centre, est un organisme à but non-lucratif dont le siège se trouve à Genève, en Suisse. C’est une organisation mondiale regroupant les plus gros acteurs du marché gazier à l’internationale, leur permettant de s’entremettre dans le cadre d’un partage de connaissance et d’expériences.

En sa qualité d’acteur majeur de l’industrie du gaz en Afrique et de leader dans le domaine du gaz liquéfié, c’est tout naturellement que SONATRACH a annoncé sa décision de rejoindre le GGC. Le groupe aspire à renforcer sa position au niveau du marché européen et mondial. En comptant SONATRACH, le GGC dénombre désormais 15 membres, dont le français Engie, Tokyo Gas et l’américain Tellurian.

Global Gas Centre, le nouvel atout de SONATRACH pour renforcer ses connaissances

Le GGC offre aux dirigeants des grandes sociétés gazières mondiales une plateforme neutre et indépendante pour échanger leurs points de vue et partager leur expertise dans tous les secteurs de l’énergie. Le gaz naturel est au cœur des échanges, avec une attention particulière portée à la promotion des énergies durables.

Pour renforcer sa présence sur le marché international, SONATRACH avait misé sur les partenariats et les collaborations avec des sociétés relativement importantes. Après l’anglo-chinois HQC, SONATRACH a paraphé, il y a quelques jours, un accord avec un autre gros acteur du secteur pétrolier : l’Américain Honeywell. L’accord en question portait sur une formation spécialisée dispensée au sein de l’Institut algérien du Pétrole (IAP).

La participation aux séminaires et réunions du GGC permettra ainsi à SONATRACH de bénéficier d’échanges d’expériences avec des acteurs plus importants du domaine, notamment de grosses multinationales. La formation de liens et de collaborations avec d’autres sociétés étrangères au futur n’est pas à exclure.