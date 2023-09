SONATRACH recrute plus de 400 employés dans cette wilaya du Sud

EMPLOI – La société nationale des hydrocarbures (SONATRACH) a annoncé dans la soirée du lundi 4 septembre 2023, à travers un communiqué publié sur sa page officielle Facebook, le recrutement de 471 employés dans la wilaya d’Illizi.

L’offre d’emploi, qui concerne différents grades et domaines de spécialités, a été déposée au niveau de l’antenne locale (Illizi) de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM), et ce via la plateforme numérique des employeurs grands comptes (OGC), indique SONATRACH.

En outre, la société nationale précise que ces 471 postes à pourvoir se répartissent de la manière suivante : 437 nouveaux postes ; et 34 autres postes restés vacants du précédent concours organisé du 27 avril au 1er mai 2023, car les postulants ne remplissaient pas les conditions requises.

Enfin, le géant algérien du pétrole et du gaz souligne que cette offre s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de son plan de recrutement pour l’année 2023. Un programme qui vise à répondre aux besoins des structures et des sites de production du Groupe Sonatrach dans la wilaya d’Illizi.