Sonatrach réclame 80 millions d’euros à une société espagnole

Neptune Energy et Sonatrach se sont associées afin de réclamer 80 millions d’euros à Técnicas Reunidas, un groupe espagnol dont l’activité principale est l’ingénierie de l’industrie pétrolière et gazière.

Selon le quotidien espagnol El Pais, cette demande est liée à une garantie pour la construction d’un complexe d’hydrocarbures dans le cadre du projet “Touat Gaz”. L’entreprise espagnole avait acquis ce contrat de 1 000 millions de dollars en 2013. Elle avait pour principale directive la mise en place de nouveaux dispositifs et diverses installations en Algérie, plus précisément à Adrar. À l’aboutissement de ce projet, l’installation mise en place aurait été en capacité de produire 13 millions de mètres cubes de gaz par jour.

Técnicas Reunidas avait déjà entrepris une action en justice en octobre 2022 à l’encontre de Neptune Energy et Sonatrach dans le but de pallier les surcoûts de construction du complexe. Ce processus a duré trois ans, et les différentes négociations se sont prolongées jusqu’en 2022. A présent, la société espagnole est priée de verser 80 millions d’euros suite à des entrevues menées en Algérie.

Selon la même source, Técnicas Reunidas s’est expliquée auprès de la Commission espagnole des valeurs mobilières (CNMV) et a affirmé que la demande a été faite au cours du deuxième trimestre de 2022, soit le 8 juin.

Algérie – Espagne : Alger suspend le traité d’amitié avec Madrid

L’Algérie avait conclu un traité d’amitié, de bon voisinage et de coopération avec le Royaume d’Espagne le 8 octobre 2002. Suite à de nombreuses semaines de tensions, l’Algérie a pris la ferme décision de suspendre ce traité, le mercredi 8 juin 2022, soit vingt ans après.

C’est via un communiqué publié par la Présidence de la République algérienne que la décision a été révélée. Cette suspension est la conséquence directe de la position exprimée par les autorités espagnoles par rapport au dossier Sahraoui. En effet, ce même communiqué souligne ce point en affirmant que cette prise de position est “en violation de leurs obligations juridique, morale et politique ».