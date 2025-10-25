Sonatrach réalise 13 nouvelles découvertes pétrolières en 8 mois

Le géant énergétique algérien Sonatrach poursuit son expansion. Selon le ministre de l’Énergie et des Mines, Mohamed Arkab, le groupe a réalisé 13 nouvelles découvertes pétrolières grâce à ses propres moyens, au cours de la période comprise entre janvier et fin août 2025. Ces résultats témoignent du dynamisme du secteur des hydrocarbures en Algérie.

Lors d’une séance d’audition devant la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale, consacrée à l’étude du projet de loi de finances 2026, le ministre a précisé que ces découvertes ont été rendues possibles grâce à l’intensification des travaux de prospection et d’exploration menés par Sonatrach.

Le groupe a en effet réalisé 7 824 km² d’activités sismiques en deux dimensions et 7 768 km² en trois dimensions, une prouesse technique qui traduit la volonté de renforcer la connaissance du sous-sol algérien et d’identifier de nouveaux gisements exploitables.

Un levier pour augmenter la production nationale

Mohamed Arkab a souligné que ces nouvelles découvertes permettront de renouveler les réserves du pays et de renforcer la production initiale d’hydrocarbures, un enjeu stratégique dans un contexte mondial marqué par la volatilité des prix de l’énergie et la transition énergétique.

Il a également fait savoir que Sonatrach a foré plus de 466 000 mètres dans le cadre de ses forages exploratoires et de développement durant les huit premiers mois de 2025, contre 405 000 mètres sur la même période en 2024, soit une hausse de 15 %. Le groupe a en outre réalisé 142 puits contre 121 puits l’année précédente, confirmant une nette accélération de son activité.

Ces performances s’inscrivent dans une stratégie visant à renforcer l’autonomie énergétique du pays et à maintenir la place de l’Algérie parmi les grands producteurs mondiaux. Les efforts consentis par Sonatrach s’ajoutent aux programmes de modernisation et de développement du secteur pétrolier et gazier engagés ces dernières années, destinés à attirer davantage d’investissements et à optimiser la production nationale.

L’annonce de ces 13 découvertes pétrolières confirme ainsi la vitalité du groupe public et son rôle clé dans la croissance économique du pays, tout en ouvrant la voie à une meilleure exploitation des ressources nationales dans une approche durable et stratégique.

Algérie : vers une hausse de la production d’hydrocarbures

L’Algérie s’attend à une légère hausse de sa production d’hydrocarbures en 2026. Selon le ministre d’État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab, la production primaire atteindra environ 193 millions de tonnes équivalent pétrole (TEP), soit une progression de 2 % par rapport à l’année en cours. Cette prévision témoigne de la dynamique de redressement du secteur énergétique national.

Lors de son intervention devant la Commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), chargée de l’examen du projet de loi de finances pour 2026, Mohamed Arkab a précisé que cette évolution équivaut à près de 3 millions de TEP supplémentaires. Cette augmentation concernera toutes les catégories d’hydrocarbures, du pétrole brut au gaz naturel, confirmant la relance des activités de production et de prospection menées par Sonatrach.

Cette performance s’inscrit dans la continuité des efforts entrepris en 2025, une année marquée par 13 nouvelles découvertes pétrolières réalisées par le groupe public grâce à ses propres moyens, traduisant une stratégie nationale axée sur la valorisation du potentiel énergétique du pays.

Des revenus solides et des investissements ciblés

Sur le plan financier, les exportations d’hydrocarbures ont généré 31 milliards de dollars de recettes à la fin du mois de septembre 2025. Dans le même temps, près de 5 milliards de dollars d’investissements ont été mobilisés afin de soutenir le développement des activités d’exploration, d’exploitation et de transformation dans les filières des hydrocarbures et des mines.

Ces investissements visent à consolider les infrastructures existantes, à moderniser les outils de production et à renforcer les capacités de recherche, garantissant ainsi la pérennité du secteur dans un contexte international en mutation.

Le ministre a également mis en avant les engagements pris par l’Algérie pour réduire l’impact environnemental de ses activités énergétiques. Le groupe Sonatrach a lancé plusieurs programmes ambitieux, notamment l’initiative « Éliminer le torchage de routine d’ici 2030 » et le plan « Zéro émission de méthane », visant à limiter les rejets polluants issus de la production.

Dans le même esprit, un projet de stockage naturel du carbone a été intégré à la stratégie nationale. Il prévoit un investissement d’un milliard de dollars destiné à reboiser 520 000 hectares sur une période de dix ans. Ce vaste chantier environnemental contribuera non seulement à la réduction des gaz à effet de serre, mais aussi à la création d’emplois durables et au développement local.