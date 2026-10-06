Énergie : SONATRACH et le géant thaïlandais PTTEP scellent un nouveau partenariat stratégique

En marge de la 14ᵉ édition du NAPEC 2026, le groupe national Sonatrach et la compagnie thaïlandaise PTT Exploration and Production (PTTEP) ont franchi une nouvelle étape dans leur relation bilatérale.

La signature d’un mémorandum d’entente marque la volonté des deux acteurs de diversifier leurs investissements, de l’amont pétrolier à la transition énergétique.

C’est dans le cadre prestigieux du Salon et Conférence sur l’énergie et l’hydrogène en Afrique et en Méditerranée (NAPEC 2026), qui se tient actuellement à Oran, que le groupe Sonatrach et son partenaire historique thaïlandais, PTTEP, ont réaffirmé leurs ambitions communes.

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Les deux dirigeants, Noureddine Daoudi, PDG de Sonatrach, et Kanita Thanita Sagtwatayo, PDG de PTTEP, ont officiellement scellé un mémorandum d’entente (MoU) destiné à redéfinir la portée de leur coopération.

Cap sur l’international et la transition énergétique

Si le partenariat s’appuie sur une présence continue de la compagnie thaïlandaise en Algérie depuis 2002, ce nouvel accord ambitionne d’élargir considérablement leur périmètre d’action.

En plus de renforcer la prospection et la production d’hydrocarbures sur le sol national, Sonatrach et PTTEP envisagent désormais des opportunités d’investissement conjointes à l’international, couvrant l’ensemble de la chaîne de valeur énergétique.

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Au-delà de l’amont traditionnel, ce protocole d’accord met un accent particulier sur les enjeux d’avenir. Les deux compagnies entendent collaborer activement dans les domaines de l’innovation, des technologies de pointe et de la transition énergétique, tout en stimulant le transfert d’expertise, le développement du contenu local et la montée en compétences des cadres du secteur.

Un partenariat de long terme consolidé

Pour la compagnie nationale, cet accord s’inscrit dans une stratégie globale de modernisation et de consolidation de ses alliances stratégiques.

En renouvelant sa confiance à PTTEP, un acteur majeur déjà engagé dans plusieurs projets d’envergure en Algérie depuis plus de deux décennies, Sonatrach réaffirme l’attractivité du domaine minier algérien tout en préparant le virage des énergies de demain.

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En scellant cette alliance stratégique lors du NAPEC 2026, Sonatrach et PTTEP confirment leur ambition de bâtir un modèle de coopération durable.

Cette dynamique renouvelée ne se contente pas de consolider plus de deux décennies de présence thaïlandaise en Algérie ; elle positionne également les deux groupes comme des acteurs clés face aux défis technologiques et écologiques majeurs du secteur énergétique mondial.