Hausse des prix du GPL : Sonatrach revoit ses tarifs pour octobre

La compagnie nationale Sonatrach a procédé à une nouvelle révision de ses prix de vente officiels du gaz de pétrole liquéfié (GPL) pour le mois d’octobre. Les nouveaux tarifs affichent des augmentations comprises entre 20 et 23 %, dans un contexte marqué par la progression des prix du pétrole et une demande plus importante sur les marchés mondiaux.

Selon des informations rapportées par Reuters, citant des opérateurs du marché, cette évolution intervient parallèlement à une hausse des prix de référence appliqués par le géant pétrolier saoudien Aramco.

Pour le mois d’octobre, Sonatrach a augmenté de 110 dollars par tonne son prix de vente officiel du propane. Celui-ci atteint désormais 670 dollars la tonne, contre 560 dollars auparavant.

Le prix du butane connaît, pour sa part, une hausse plus importante en valeur. Il progresse de 140 dollars par tonne, pour s’établir à 750 dollars la tonne.

Ces nouveaux tarifs représentent ainsi une hausse de l’ordre de 20 % pour le propane et de près de 23 % pour le butane par rapport aux niveaux précédents.

Les prix de vente officiels fixés par Sonatrach jouent un rôle de référence dans plusieurs contrats commerciaux portant sur le GPL. Ils servent notamment de référence pour les transactions réalisées dans la région de la Méditerranée et de la mer Noire, ainsi que sur le marché turc.

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Aramco relève également ses prix de référence

La hausse des prix ne concerne pas uniquement Sonatrach. En Arabie saoudite, Aramco a également revu à la hausse ses tarifs de référence du GPL pour le mois d’octobre.

Le prix du propane a augmenté de 55 dollars par tonne, pour atteindre 680 dollars la tonne. Celui du butane a, quant à lui, progressé de 70 dollars, s’établissant désormais à 730 dollars la tonne.

Les augmentations décidées par Aramco sont comprises entre 9 et 11 %, selon le produit concerné.

Les prix de référence d’Aramco sont particulièrement suivis pour les contrats d’approvisionnement en GPL destinés aux marchés du Moyen-Orient, de l’Asie et du Pacifique.

Une évolution liée au marché pétrolier et à la demande mondiale

La révision des tarifs intervient alors que les marchés énergétiques internationaux connaissent une évolution favorable des prix du pétrole. La progression de la demande mondiale en GPL contribue également à soutenir les prix de ces produits.

Le propane et le butane sont en effet commercialisés sur plusieurs marchés internationaux et leur évolution tarifaire dépend notamment des conditions de l’offre et de la demande.

Pour les acteurs du secteur, les prix de référence annoncés par les grandes compagnies productrices constituent ainsi des indicateurs importants pour la négociation des contrats d’approvisionnement.