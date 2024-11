Sonatrach poursuit sa conquête du marché gazier européen : Voici son nouveau client

La compagnie nationale algérienne des hydrocarbures, Sonatrach, vient d’annoncer un nouveau jalon dans sa stratégie de développement commercial en Europe.

En effet, la société a livré ses premières cargaisons de gaz naturel à la République tchèque, marquant ainsi l’arrivée du gaz algérien dans un cinquième pays d’Europe centrale et orientale en l’espace de deux ans.

Cet accord, conclu avec la société énergétique tchèque ČEZ, a été officialisé le 1er octobre dernier. Le gaz algérien transite par le gazoduc reliant l’Algérie à l’Italie (TransMed / Enrico Mattei).

Selon Sonatrach, ce contrat est le fruit de deux années de négociations fructueuses et constitue une étape stratégique pour renforcer sa présence sur le marché gazier tchèque.

La République tchèque rejoint ainsi la Slovénie, l’Allemagne, la Croatie et la Hongrie parmi les nouveaux clients de Sonatrach dans cette région. Il est à noter que la compagnie algérienne avait déjà repris ses livraisons de gaz en Slovénie en janvier 2023, après une interruption depuis 2012.

Sonatrach étend son réseau gazier en Europe centrale et orientale

Cette dynamique commerciale s’inscrit dans une stratégie de diversification géographique initiée par Sonatrach il y a plusieurs années. Selon Baghdad Mendouch, expert en énergie, cette approche, qui vise des marchés lointains comme la Chine, la Corée du Sud et désormais l’Europe centrale et orientale, est à la fois ambitieuse et pertinente. Elle permet à Sonatrach de sécuriser ses débouchés et de réduire sa dépendance à certains clients.

« Cette stratégie est positive et importante à la fois. Elle repose sur une diversification des clients et évite de rester enfermé avec des clients spécifiques », explique M. Mendouch.

Il souligne que les clients traditionnels de l’Algérie sont souvent courtisés par des concurrents, notamment le gaz naturel liquéfié américain. Cependant, en termes de prix, le gaz algérien reste compétitif.

Grâce à cette diversification, Sonatrach a pu négocier des contrats à des conditions avantageuses, notamment en Europe centrale et orientale où les nouveaux clients disposaient de moins de marge de manœuvre. « L’Algérie, à travers Sonatrach, a imposé ses conditions en matière de prix du gaz », affirme l’expert.

Sonatrach privilégie les contrats à long terme, même si les prix peuvent être légèrement supérieurs à ceux du marché spot. Cette approche permet de sécuriser les approvisionnements sur le long terme et de rentabiliser les importants investissements nécessaires à l’exploration et à la production.

En conclusion, cette nouvelle étape dans le développement commercial de Sonatrach témoigne de la compétitivité du gaz algérien sur le marché mondial.

En diversifiant ses clients et en sécurisant ses approvisionnements, la compagnie nationale algérienne renforce sa position d’acteur majeur sur la scène énergétique internationale.