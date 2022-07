Sonatrach parmi les 15 plus grands producteurs de pétrole dans le monde

Le magazine britannique The Economist a dévoilé le classement des quinze plus grands producteurs de pétrole et de gaz dans le monde. Et ce, en s’appuyant sur les chiffres de l’année 2021 de S&P Global.

Dans le classement de S&P Global communiqué par The Economist figure la compagnie nationale des hydrocarbures, le Groupe Sonatrach. En effet, Sonatrach occupe fièrement la 12e place des plus grands producteurs de pétrole et de gaz dans le monde.

Ainsi, et avec une production estimée à près de 3 millions de barils par jour, Sonatrach a occupé la 12e place et a devancé le français Total Energies, mais aussi le qatari Qatar Energy et le mexicain Pemex.

Relayant l’information sur sa page Facebook, la compagnie nationale a fait savoir que « le magazine britannique s’est appuyé sur le volume des productions du Groupe national en 2021 ». D’ailleurs, Sonatrach a expliqué que « le volume de la production a dépassé les 185 millions de tonnes équivalent pétrole, ce qui a renforcé sa position sur le marché mondial de l’énergie. Et lui a permis de se hisser aux premiers rangs des producteurs mondiaux ».

Par ailleurs, il convient de souligner que Saudi Aramco et Gazprom ont dominé le classement avec, respectivement, 12.5 et 9.5 millions de barils par jour. Les deux géants pétroliers sont suivis de NIOC, CNPC et Rosneft avec des productions journalières s’élevant respectivement à 7, 6 et 5 millions de barils par jours.

Forbes : le P-DG de Sonatrach dans le Top 5 des meilleurs P-DG du Moyen-Orient

Dans ce même contexte, il convient de rappeler que le magazine Forbes avait dévoilé la liste des 100 meilleurs P-DG du Moyen-Orient pour l’année 2022. Dans le Top 5 de cette liste, le Président-Directeur général du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, s’est fièrement distingué en occupant la 4ᵉ place des meilleurs P-DG du Moyen-Orient.

D’ailleurs, Forbes a mis en avant le parcours de Toufik Hakkar au sein de la compagnie nationale. Mais aussi l’évolution de la production pétrolière de Sonatrach entre 2020 et 2021. Dans sa description, le magazine américain n’a pas manqué de souligner les projets en cours de développement chez Sonatrach dans le domaine de la pétrochimie.

De plus, Forbes a mentionné le fait que le P-DG de Sonatrach avait reçu une médaille de l’ordre du mérite de la part du Président de la République, Abdelmadjdid Tebboune.