Sonatrach : obtention d’un certificat de classement international

Le centre de données principal de Sonatrach a obtenu un certificat de classement mondial comme l’un des centres les plus sécurisés et les plus résilients au monde.

Selon un communiqué du groupe Sonatrach, le centre de données principal de ce dernier a obtenu un certificat de classification « Uptime Tier 3 Design ».

Sonatrach a expliqué que l’Uptime Institute Tier III attribue spécifiquement cette cerification aux centres de données qui ont des normes internationales élevées liées à l’amélioration des mécanismes et des processus de sécurité et de résilience qui sont mis en œuvre au sein des centres de données, car elle vise à assurer la disponibilité, la qualité et la sécurité des centres de données.

Après la réalisation des étapes d’audit et de développement par la Direction Centrale de la Numérisation et des Systèmes d’Information de Sonatrach en coopération avec la Fondation d’Appui et de Développement de la Numérisation (EADN), l’« Uptime Institute » a classé le data center de Sonatrach parmi les centres de données les plus sécurisés et les plus flexibles au monde selon la dernière version de l’institut.

La même source a souligné que le data center de Sonatrach dispose d’une infrastructure très moderne et très performante équipée de serveurs connectés à un Internet haut débit qui assure le stockage, le traitement et la fluidité des données et des applications et offre un environnement sûr qui réduit les risques de sécurité et les violations des systèmes d’information.

Lancement d’un programme de développement social par la Sonatrach sur plusieurs wilayas

Le samedi 10 septembre de l’année en cours, Sonatrach avait annoncé le lancement d’un programme de développement social au profit des habitants des zones isolées à travers les différentes wilayas du pays, en coordination avec les autorités locales.

Selon un communiqué du groupe, elle œuvrera à travers ce plan d’investissement à la réalisation de 121 projets de développement dans 37 wilayas, dont l’on considère le développement comme l’une des priorités les plus importantes de la politique sociale de l’Etat. Le lancement de ce programme de projets d’investissements sociaux de Sonatrach se fera dans les wilayas de Ouargla, Touggourt, El-Maghair et Oued Souf.

Pour se faire, Sonatrach a signé un ensemble d’accords avec les autorités locales des wilayas précitées, dans le financement de projets de raccordement de quartiers et d’ensembles résidentiels à l’électricité, d’épuration des principaux canaux des réseaux d’assainissement, de construction d’utilités publiques et d’ouverture de voies routières revêtues au profit des habitants des communes isolées.