Sonatrach négocie de nouveaux contrats avec des partenaires étrangers

En marge de la signature d’un important contrat avec l’américain Occidental Petroleum, l’italien Eni et le français Total Energies ; Sonatrach a fait part des négociations en cours avec plusieurs partenaires étrangers ; en vue de la signature de plusieurs contrats d’ici la fin de l’année en cours.

Intervenant lors d’une conférence de presse ce mardi, le Président Directeur général (P-DG) du Groupe Sonatrach, Toufik Hakkar, a fait savoir que la compagnie nationale a entamé « des négociations avec des partenaires étrangers ». Rajoutant que « ces pourparlers devraient aboutir à la signature de trois à quatre nouveaux contrats d’ici la fin de l’année 2022 ».

« Nous sommes engagés dans des négociations, sur plusieurs projets, avec des partenaires étrangers, qui devraient aboutir à la signature de trois à quatre nouveaux contrats d’ici la fin de l’année en cours », a déclaré Toufik Hakkar.

Le P-DG du Groupe Sonatrach a aussi indiqué que « ces nouveaux contrats devraient intervenir à compter du mois de septembre ». Soulignant, que « Sonatrach ne ménagera aucun effort pour faire aboutir ces négociations ».

Hydrocarbures : Sonatrach signe un contrat à près de 4 milliards de dollars

Il convient de rappeler que la compagnie nationale a signé ce mardi, 19 juillet 2022, un contrat d’hydrocarbures dont la valeur s’élève à près de 4 milliards de dollars. Le nouveau contrat de Sonatrach porte sur le développement du périmètre contractuel de Berkine (Ouargla), avec Occidental Petroleum, Eni et Total Energies.

S’inscrivant dans le cadre du protocole d’accord conclu entre Sonatrach et ses partenaires le 31 janvier 2021 ; ce nouveau contrat a vu le jour sous l’égide de la loi n° 19-13 régissant les activités hydrocarbures.

Il prévoit notamment la poursuite du développement et de l’exploitation du périmètre contractuel de Berkine (Blocs 404 et 208), situé à 300 km au Sud-Est de Hassi Messaoud (Ouargla). Et ce, à travers un programme de travaux comprenant, entre autres, une acquisition sismique 3D haute densité et le forage de 100 puits pétroliers. Ainsi que la reconversion de 46 puits, principalement en puits à procédé « WAG » ; a indiqué l’APS.

D’ailleurs, ce contrat prévoit également la réalisation d’études de schémas directeurs et d’optimisation des installations, l’implémentation de solutions « Oilfield digitalization », et la mise en œuvre de deux projets pilotes « Enhanced Oil Recovery » (EOR). Mais aussi la réalisation de projets environnementaux relatifs à la réduction de l’empreinte carbone ; a détaillé la même source.