Sonatrach lance un programme de développement social sur 37 wilayas

Hier, le samedi 10 septembre 2022, Sonatrach a annoncé le lancement d’un programme de développement social au profit des habitants des zones isolées à travers les différentes wilayas du pays, en coordination avec les autorités locales.

Selon un communiqué du groupe, Sonatrach œuvrera à travers ce plan d’investissement à la réalisation de 121 projets de développement dans 37 wilayas, dont le développement est considéré comme l’une des priorités les plus importantes de la politique sociale de l’Etat.

Le lancement de ce programme de projets d’investissements sociaux de Sonatrach se fera dans les wilayas de Ouargla, Touggourt, El-Maghair et Oued Souf.

Un ensemble d’accords ont été signés avec les autorités locales des wilayas précitées, représentés dans le financement de projets de raccordement de quartiers et d’ensembles résidentiels à l’électricité, d’épuration des principaux canaux des réseaux d’assainissement, de construction d’utilités publiques et d’ouverture de voies routières revêtues au profit des habitants des communes isolées.

Les 15 plus grands producteurs de pétrole dans le monde, Sonatrach fait partie du classement

En s’appuyant sur les chiffres de l’année 2021 de S&P Global, le magazine britannique The Economist a dévoilé le classement des quinze plus grands producteurs de pétrole et de gaz dans le monde. Dans le classement de S&P Global communiqué par The Economist figure la compagnie nationale des hydrocarbures, le Groupe Sonatrach. En effet, Sonatrach occupe la 12ème place des plus grands producteurs de pétrole et de gaz dans le monde.

Ainsi, avec une production estimée à près de 3 millions de barils par jour, Sonatrach a occupé la 12e place et a devancé le français Total Energies, mais aussi le qatari Qatar Energy et le mexicain Pemex.

Alors que Saudi Aramco et Gazprom ont dominé le classement avec, respectivement, 12.5 et 9.5 millions de barils par jour. Les deux géants pétroliers sont suivis de NIOC, CNPC et Rosneft avec des productions journalières s’élevant respectivement à 7, 6 et 5 millions de barils par jours.