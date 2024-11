SONATRACH – concours de recrutement national 2024 : inscription et conditions de participation

Dans le cadre du plan de l’emploi du groupe SONATRACH, qui vise à soutenir ses ressources humaines en recrutant des diplômés universitaires dans des spécialités liées à la chaine de valeurs des hydrocarbures et qui contribueront à la mise en œuvre des projets stratégiques de l’entreprise, SONATRACH a annoncé ce lundi, dans un communiqué publié sur sa page facebook, le lancement d’un concours de recrutement nationale en partenariat avec l’agence nationale de l’emploi (ANEM).

Le concours s’adresse aux diplômés d’universités, d’instituts et d’écoles académiques afin de pourvoir des postes d’ingénieurs et de techniciens.

Inscriptions en ligne ouvertes sur le portail dédié de SONATRACH

Les inscriptions débuteront le jeudi 28 novembre 2024 à 08 h 00 jusqu’au mardi 10 décembre 2024 à 20 h 00 via le site internet dédié : https://nationalrecruit.sonatrach.dz .

🟢À LIRE AUSSI : Allocation chômage : Le ministre de l’emploi précise les conditions de suspension

Sur le même site les personnes intéressés par le concours peuvent consulter la liste des spécialités professionnelles ainsi que tous les délais relatifs aux modalités du concours.

Conditions de participation

Afin de participer à ce concours, le candidat doit satisfaire aux conditions suivantes :

Qu’il soit inscrit à l’ANEM et que sa demande soit activée au niveau de la base de donnés de l’agence.

et que sa demande soit activée au niveau de la base de donnés de l’agence. Avoir un niveau académique baccalauréat +5 ans ou plus dans les domaines requis (diplôme de Master ou Ingénieur ou Doctorat) pour le poste d’ingénieur.

Avoir un niveau académique baccalauréat +3 ans dans les spécialités requises (diplôme de Licence LMD ou DEUA) pour le poste de technicien.

Les candidats inscrits recevront la convocation via leurs adresses électroniques comportant les détails relatifs à la date et au centre d’examen.

L’organisme concerné affectera progressivement les candidats sélectionnés à leurs postes de travail au sein des unités de production et des installations de SONATRACH à travers le pays, en fonction des besoins identifiés.

🟢À LIRE AUSSI : Consulats d’Algérie en France : les rendez-vous désormais obligatoires pour ces 8 services

le communiqué a également précisé que SONATRACH et l’ANEM renouvellent leur engagement à garantir le principe d’égalité des chances et de transparence dans la sélection, dans le but d’attirer les meilleurs jeunes talents issus des universités et instituts sur l’ensemble du territoire national.