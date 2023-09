SONATRACH lance « SPEAK UP », 1ʳᵉ plateforme pour dénoncer la corruption en Algérie

Dans une offensive majeure contre la corruption et la fraude, le groupe pétrolier national SONATRACH a lancé ce dimanche une plateforme numérique de dénonciation pour encourager la transparence et protéger les intérêts économiques et publics de l’Algérie.

Cette plateforme audacieuse, nommée « Sonatrach Conformité contre la corruption et la fraude : SPEAK UP », permettra aux acteurs du secteur de mettre plus facilement en lumière les agissements frauduleux et contraires au règlement perpetrés au sein de l’institution.

Dans un communiqué récent, la société SONATRACH a annoncé le lancement d’une plateforme révolutionnaire le 10 septembre 2023. « SPEAK UP » n’est pas seulement une plateforme de signalement, c’est un mécanisme de vigilance qui représente l’approche proactive de la lutte contre la corruption et la fraude de l’entreprise.

L’une des caractéristiques essentielles de cette plateforme est qu’elle repose sur la norme ISO 37001, qui définit un système de gestion de la lutte contre la corruption et la fraude. Cette conformité renforce la crédibilité de l’initiative et garantit que les signalements seront traités de manière équitable et transparente.

« SPEAK UP » est novatrice pour SONATRACH, mais aussi pour tout le pays. Il s’agit également de la première plateforme numérique de signalement et de détection de la corruption au niveau national.

Des signalements sécurisés, SONATRACH mise sur la confidentialité

La sécurité et la confidentialité sont des préoccupations majeures pour SONATRACH. Conçue de façon sécurisée, cette plateforme agit sur la base de normes rigoureuses permettant aux employés, aux clients et aux autres acteurs de signaler en toute sécurité des actes illégaux ou dangereux, ainsi que des violations de la politique anti-corruption de l’entreprise.

Pour garantir la protection des lanceurs d’alerte, « SPEAK UP » est conforme aux directives de la norme ISO 37002, assurant ainsi la confidentialité des informations liées aux signalements.

Par le biais de cette initiative, SONATRACH garantit un espace sécurisé à ses employés et partenaires pour dénoncer tout acte qui entraverait ses principes de transparence, d’équité et d’intégrité.