Sonatrach lance les travaux d’une nouvelle station de dessalement dans cette wilaya

Le Président-Directeur Général de Sonatrach, M. Noureddine Daoudi, a supervisé ce samedi le lancement officiel des travaux de construction d’une nouvelle station de dessalement d’eau de mer dans la commune d’El Marsa, dans la wilaya de Chlef.

Cette nouvelle installation est la deuxième du genre sur le littoral de Chlef, après la station de Ténès. Elle aura une capacité de production de quelque 300 000 mètres cubes par jour et est destinée à alimenter en eau potable les habitants des wilayas de Chlef, Aïn Defla, Tissemsilt et Médéa.

Selon les responsables du projet, la construction nécessitera 22 mois pour la livraison de la première phase, qui produira 150 000 mètres cubes. Le projet sera ensuite complété pour couvrir la demande locale et assurer un approvisionnement régulier et ininterrompu en eau potable pour plus de 3 millions de personnes dans les wilayas mentionnées, contribuant ainsi à l’amélioration de leur niveau de vie.

La même source a révélé qu’une production d’environ 5,6 millions de mètres cubes sera atteinte à l’horizon 2030, visant à approvisionner les populations des wilayas intérieures situées à une distance de 150 à 250 km de la côte. Cet objectif sera atteint grâce à l’achèvement des travaux dans les nouvelles stations dont la construction a débuté le mois dernier à Tlemcen, Mostaganem et Chlef.

De son côté, le wali de Chlef a assuré que toutes les procédures de terrain nécessaires avaient été finalisées pour faciliter la réalisation du projet, notamment la pose du conduit principal qui acheminera l’eau vers les wilayas bénéficiaires.

Résultats 2024 : Sonatrach affiche un bénéfice net en hausse de 20 % malgré la baisse des prix mondiaux

Le groupe national des hydrocarbures, Sonatrach, a clôturé l’exercice 2024 avec un résultat net bénéficiaire s’élevant à 812 milliards de dinars (environ 6 milliards de dollars), enregistrant une augmentation significative de 20 % par rapport à l’année 2023. Ces chiffres clés, publiés dans le rapport annuel 2024 du groupe, témoignent de la résilience de la compagnie malgré une conjoncture mondiale moins favorable.

L’année 2024 a été marquée par un contexte de marché « moins favorable que celui de l’année précédente », principalement dû à la baisse des prix du pétrole et du gaz au niveau international. Face à cette tendance, Sonatrach a fait preuve d’une « grande résilience et adaptabilité » et a maintenu le cap sur ses objectifs de développement.

La production primaire d’hydrocarbures est demeurée stable, atteignant un volume de 193,7 millions de tonnes équivalent pétrole (Mtep), un niveau similaire aux 193,8 Mtep enregistrés en 2023. Cette stabilité s’accompagne de plusieurs performances records dans la production de carburants terrestres, notamment 10,8 millions de tonnes de gasoil et 3,7 millions de tonnes d’essence produites.

Progression des investissements et de la pétrochimie

Les investissements de Sonatrach ont progressé de 11 % en 2024, totalisant 835 milliards de dinars (6 milliards de dollars). L’essentiel de cet effort financier, soit 79 %, a été consacré au développement de l’activité exploration/production, confirmant la priorité accordée à la pérennisation des ressources.

L’activité pétrochimique a également affiché des « performances appréciables ». Le rapport souligne notamment la forte progression du complexe CP2K de Skikda, qui a enregistré une production de polyéthylène haute densité (PEHD) en hausse de 101 % en 2024. Parallèlement, le traitement de pétrole brut a progressé de 2 %, pour atteindre 26,5 millions de tonnes traitées.

Quant au volet financier global, le chiffre d’affaires total de Sonatrach s’est établi à 6 523 milliards de dinars en 2024. Cependant, en raison de la baisse des cours, le chiffre d’affaires à l’exportation s’est établi à 6 019 milliards de dinars (45 milliards de dollars), marquant une baisse de 10 % par rapport à l’exercice précédent.

Enfin, la contribution du groupe aux caisses de l’État demeure considérable. La fiscalité pétrolière versée par Sonatrach s’est élevée à 3 872 milliards de dinars au cours de l’année écoulée.