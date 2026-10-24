Production locale d’huiles de base et d’éthylène : 4 géants internationaux en lice chez Sonatrach

L’Algérie franchit une nouvelle étape dans sa stratégie de transformation locale des ressources naturelles. Sonatrach s’apprête à sélectionner les partenaires technologiques et ingénieurs pour deux complexes majeurs : la production d’huiles de base à Arzew et d’éthylène à Skikda.

En effet, quatre grands groupes internationaux — originaires de Chine, d’Égypte, d’Espagne et du Royaume-Uni — ont été préqualifiés pour concourir aux contrats d’ingénierie, de licences de procédés et de gestion de projet (PMC) pour deux complexes stratégiques en Algérie.

Le premier projet vise la production d’huiles de base de Groupes II et III au sein de la raffinerie d’Arzew, tandis que le second concerne la réalisation d’un complexe de production d’éthylène dans la zone industrielle de Skikda. Avec cette préqualification, ces deux dossiers majeurs entrent dans une phase décisive de mise en concurrence.

Un carré d’as international pour les études d’ingénierie

Selon les informations rapportées par la plateforme spécialisée MEED, la liste des entreprises retenues comprend la société chinoise China HuanQiu Contracting & Engineering (HQC), l’égyptienne Enppi, l’espagnole Tecnicas Reunidas et le groupe britannique Wood.

Ces quatre acteurs majeurs s’affronteront pour décrocher les prestations d’études d’ingénierie d’avant-projet détaillé (FEED), la fourniture des licences technologiques et le conseil en gestion de projet (PMC).

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L’enjeu stratégique est de taille : il s’agit de fournir des intrants essentiels pour le tissu industriel national. Les huiles de base constituent la matière première indispensable à la fabrication de lubrifiants moteurs et industriels, tandis que l’éthylène est le composant fondamental de nombreuses applications chimiques et plastiques.

De la préqualification aux choix technologiques

Initialement lancée en août 2025, la procédure de préqualification nationale et internationale a connu plusieurs prorogations avant de fixer la liste définitive des candidats.

Cependant, cette étape ne constitue pas encore l’attribution des contrats de construction (EPCC) ni le lancement effectif des travaux sur le terrain. Elle permettra à Sonatrach d’évaluer les offres techniques et financières des compétiteurs afin de sélectionner la technologie la plus adaptée à ses installations.

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Le choix des procédés industriels s’avère déterminant : il fixera les spécifications techniques des produits finis, la consommation énergétique des futurs sites, ainsi que les coûts d’exploitation et de maintenance. Les études FEED permettront également de préciser l’enveloppe budgétaire et le périmètre exact de chaque projet.

Arzew : Relocaliser la production de lubrifiants de haute performance

Sur le plan industriel, le projet d’Arzew prévoit l’implantation d’une unité de production d’huiles de base de Groupes II et III directement intégrée à la raffinerie.

Selon les standards de l’industrie, les huiles de Groupe II présentent une plus faible teneur en soufre et une meilleure stabilité thermique que les huiles conventionnelles (Groupe I). Celles du Groupe III, plus élaborées, sont indispensables à la formulation des huiles moteurs modernes à faible viscosité et des lubrifiants industriels de haute performance.

La production locale de ces composants permettra de consolider la chaîne de valeur nationale en créant des synergies entre le raffinage et les unités locales de formulation, de mélange et de conditionnement. Une telle intégration offre au secteur industriel un approvisionnement plus stable, réduisant la dépendance aux aléas des importations et de la logistique internationale.

Skikda : L’éthylène, moteur de la pétrochimie

À Skikda, le projet porte sur la création d’un complexe pétrochimique dédié à l’éthylène, un composé fondamental dans la fabrication du polyéthylène et de divers dérivés chimiques. Utilisé dans l’emballage, les films agricoles et les matériaux de construction, l’éthylène constitue la pierre angulaire de l’industrie plastique moderne.

Si ce complexe offre une opportunité majeure d’élargir la base pétrochimique du pays, la valorisation maximale de cette ressource nécessitera le développement d’un écosystème industriel complet (unités de transformation aval, réseaux de transport et capacités de stockage).

Cap sur un taux de transformation de 50 %

Ces deux projets s’inscrivent dans le cadre du programme pluriannuel de développement de la pétrochimie (2025-2029), doté d’une enveloppe globale de 7 milliards de dollars. Ce plan fixe pour objectif de porter le taux de transformation locale des hydrocarbures de 32 % à 50 %, marquant une ambition claire de montée en gamme de l’appareil productif national.

Si la préqualification des quatre groupes marque une avancée concrète dans le calendrier du projet, les étapes ultérieures — choix final des technologies, précision des capacités de production, signatures des contrats de réalisation et transferts de savoir-faire — détermineront l’impact réel de ces investissements sur l’économie nationale.