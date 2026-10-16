Hydrocarbures : SONATRACH renforce son partenariat stratégique avec les géants américains de l’énergie

Le groupe national Sonatrach accélère son ouverture internationale et renforce sa coopération avec les géants américains de l’énergie.

Du 12 au 16 octobre, une délégation algérienne de haut niveau, conduite par le Président-directeur général (PDG) du groupe, Nour Eddine Daoudi, a mené une visite de travail stratégique aux États-Unis afin de consolider les alliances existantes et d’explorer de nouvelles opportunités dans l’amont pétrolier et gazier.

D’après un communiqué rendu public par le groupe, cette mission visait principalement à stimuler le transfert de technologies, à attirer de nouveaux investissements et à promouvoir un développement durable des ressources énergétiques de l’Algérie.

Cap sur l’exploration avec ExxonMobil et Devon Energy

Le programme de la délégation s’est ouvert en début de semaine par une réunion de haut niveau avec la direction d’ExxonMobil.

Les échanges ont porté sur l’évaluation du potentiel des bassins d’hydrocarbures algériens et les perspectives d’exploration conjointes, s’inscrivant dans le prolongement direct du protocole d’accord signé en mai 2024 pour le développement des ressources dans les bassins de l’Ahnet et de Gourara.

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Par ailleurs, la délégation s’est rendue à Houston pour y rencontrer les dirigeants de Devon Energy. Les discussions ont été axées sur l’identification de nouvelles opportunités d’investissement, le renforcement des activités de production amont et la recherche de nouveaux axes de partenariat.

Innovation, IA et décarbonation avec Halliburton

Le volet technologique et numérique a également occupé une place centrale lors des échanges avec Halliburton, partenaire historique de Sonatrach.

Reçus au siège de la firme américaine, les responsables algériens ont assisté à des présentations de technologies innovantes et visité les installations du groupe. Cette rencontre a permis de consolider des initiatives clés déjà engagées entre les deux parties.

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Outre le soutien au développement des compétences locales entamé en avril 2021 par la fourniture de logiciels spécialisés à trois universités algériennes, les deux partenaires ont réaffirmé leurs engagements pris en septembre 2025.

Ceux-ci intègrent désormais l’utilisation de l’intelligence artificielle ainsi que le déploiement de technologies orientées vers la réduction de l’empreinte carbone et l’optimisation des services pétroliers.

À travers cette tournée nord-américaine, Sonatrach réaffirme sa volonté de s’imposer comme un acteur attractif sur la scène énergétique mondiale, en associant la valorisation durable de ses ressources naturelles à la modernisation de son outil de production.