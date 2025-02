Sonatrach et Sinopec : Un méga-contrat pétrolier de 850 millions de dollars pour Hassi Berkane nord

Sonatrach et son partenaire chinois Sinopec ont officialisé, ce 25 février 2025, la signature d’un nouveau contrat d’hydrocarbures basé sur un modèle de partage de production pour le périmètre de Hassi Berkane nord. Cet accord s’inscrit dans le cadre de la loi 19-13 du 11 décembre 2019, régissant les activités pétrolières et gazières en Algérie.

Une cérémonie sous haute présence officielle

La cérémonie de signature s’est tenue au siège de la direction générale de Sonatrach, en présence du Président-Directeur Général de Sonatrach, M.Rachid Hachichi, du Ministre de l’Énergie et des Mines, M.Mohamed Arkab, ainsi que de l’Ambassadeur de Chine en Algérie, M Dong Guangli. Le premier vice-président et membre du conseil d’administration de Sinopec, M.Niu Xuanwen, a également participé à l’événement.

Un partenariat stratégique et un investissement massif

Ce contrat marque l’aboutissement de négociations engagées dans le cadre du protocole d’accord signé entre les deux entreprises le 3 mars 2024.

Sonatrach et Sinopec s’engagent à mettre en œuvre un programme initial de recherche et d’évaluation afin de valoriser les ressources en hydrocarbures du périmètre de Hassi Berkane nord, situé entre les wilayas de Ouargla et El M’Ghair, à 80 km de Hassi Messaoud.

L’investissement total consacré à ce projet d’exploration et de développement est estimé à 850 millions de dollars, témoignant de la volonté des deux partenaires d’accélérer l’exploitation du potentiel énergétique de la région.

Une coopération renforcée entre Sonatrach et Sinopec

Présente en Algérie depuis 2002, Sinopec collabore déjà avec Sonatrach dans l’exploitation du gisement de Zarzaitine, dont l’objectif est d’optimiser le taux de récupération des réserves de pétrole brut.

Avec ce nouvel accord, Sonatrach et Sinopec réaffirment leur engagement à renforcer leur coopération et à explorer de nouvelles opportunités de partenariat dans le secteur des hydrocarbures.