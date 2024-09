Sonatrach et Rönesans lancent un projet pétrochimique majeur en Turquie

Sonatrach, la plus grande compagnie pétrolière d’Algérie, et son partenaire turc Rönesans Holding ont franchi une étape décisive dans leur coopération. Aujourd’hui, les deux entreprises ont annoncé la décision finale d’investissement pour la mise en œuvre du projet de déshydrogénation du propane et de production de polypropylène en Turquie.

Ce projet phare, intégré dans la stratégie de Sonatrach pour renforcer sa présence internationale, s’implantera dans la zone industrielle pétrochimique de Ceyhan, dans la région d’Adana, en Turquie.

Un complexe industriel de haute envergure

Ce projet comprend un complexe industriel intégré avec une unité dédiée à la déshydrogénation du propane, essentielle pour la production de polypropylène, un polymère utilisé dans diverses industries telles que l’emballage, l’automobile et la construction. En plus des unités de production principales, le complexe inclura des installations de stockage et d’autres infrastructures nécessaires pour son bon fonctionnement.

Sonatrach, à travers sa filiale internationale Sonatrach Petroleum Investment Corporation (SPIC), détient 34 % des parts dans ce projet. L’entreprise algérienne fournira la matière première principale, le propane, via un contrat à long terme basé sur les prix du marché mondial. Rönesans Holding détient les 66 % restants et se chargera du développement et de la gestion des autres aspects du projet.

Un pas stratégique vers la diversification internationale

Ce partenariat stratégique s’inscrit pleinement dans l’ambition de Sonatrach de diversifier ses activités à l’international, notamment dans le secteur de la pétrochimie. Cette collaboration avec Rönesans permet non seulement à Sonatrach de tirer parti de ses ressources en hydrocarbures, mais aussi de valoriser ses produits en aval.

Le polypropylène, un des produits phares du projet, est largement utilisé dans l’industrie et connaît une demande mondiale en croissance.

Le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, et son homologue turc, Erman Ilicak, ont exprimé leur satisfaction lors de la cérémonie organisée au siège de Sonatrach pour officialiser l’investissement. Ils ont souligné que ce projet allait non seulement renforcer la coopération entre l’Algérie et la Turquie, mais aussi ouvrir de nouvelles perspectives économiques pour les deux pays.

Un projet bénéfique pour l’économie régionale

L’usine s’implantera dans la zone industrielle de Ceyhan, région stratégique pour le secteur pétrochimique en Turquie. Ce projet d’envergure contribuera à dynamiser l’économie locale en créant des emplois et en renforçant la chaîne d’approvisionnement industrielle.

La production de polypropylène issue de cette unité permettra également de réduire les importations de ce matériau en Turquie et de répondre à la demande croissante du marché européen.

Ce projet symbolise la volonté de Sonatrach d’évoluer au-delà des frontières nationales et de consolider sa position parmi les leaders du secteur de la pétrochimie à l’échelle mondiale.