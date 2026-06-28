Sonatrach et l’iranienne IPF explorent de nouveaux projets dans la pétrochimie

Le ministre d’État, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, a reçu ce dimanche 28 juin 2026 au siège de son ministère, Faramarz Ekhteraei, président de la compagnie iranienne Industrial Pioneers Farayand Co (IPF), qui était accompagné du directeur exécutif de l’entreprise.

Cette audience s’est déroulée en présence du président de l’Autorité de régulation des hydrocarbures (ARH), Amin Remini, ainsi que de plusieurs cadres du secteur.

Pétrochimie et raffinage : Vers un partenariat stratégique avec Sonatrach

Cette rencontre a constitué une opportunité majeure pour examiner les perspectives de coopération et d’investissement entre le groupe Sonatrach et la compagnie IPF dans les domaines de l’industrie pétrolière et gazière, ainsi que du génie industriel.

Les discussions ont porté sur la réalisation de projets énergétiques d’envergure, notamment dans les activités de raffinage et de pétrochimie. Les deux parties ont mis l’accent sur la production de matières pétrochimiques à forte valeur ajoutée, à l’image du polypropylène et de ses dérivés, tout en se penchant sur le développement des installations de traitement, l’optimisation des performances industrielles et l’augmentation des capacités de production et de transformation.

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Ingénierie, équipements de pointe et traitement des eaux industrielles

Les discussions ont également englobé les opportunités de partenariat dans la conception et la réalisation d’unités industrielles spécialisées, ainsi que le développement d’équipements et de matériels dédiés à l’industrie des hydrocarbures.

Le traitement des eaux industrielles et l’intégration de solutions technologiques modernes dans les différentes étapes de production ont aussi été au cœur des débats. Ces innovations visent à renforcer l’efficacité opérationnelle et à générer une plus grande valeur ajoutée pour l’économie nationale algérienne.

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Technologie et ambition de IPF sur le marché algérien

À cette occasion, le ministre d’État a souligné l’importance d’élargir la coopération avec IPF, mettant en avant l’expertise technique et les capacités d’ingénierie de la compagnie dans la concrétisation de projets énergétiques complexes.

Mohamed Arkab a appelé l’entreprise à intensifier ses contacts avec Sonatrach et les filiales nationales pour étudier les opportunités d’investissement disponibles.

Le ministre a particulièrement insisté sur l’importance cruciale du transfert de technologie, de la promotion de la fabrication locale et du développement des compétences algériennes, conformément à la stratégie du secteur visant à maximiser le contenu local et à densifier le tissu industriel national.

IPF affiche ses ambitions pour le marché algérien

De son côté, Faramarz Ekhteraei a exprimé le vif intérêt d’IPF pour renforcer sa présence sur le marché algérien et bâtir des partenariats à long terme avec Sonatrach.

Il a affirmé la pleine disponibilité de sa compagnie à mettre son savoir-faire en ingénierie, design industriel et réalisation de projets EPC (Ingénierie, Approvisionnement et Construction) au service des programmes de développement du secteur des hydrocarbures en Algérie.

La délégation d’IPF a conclu en présentant ses capacités techniques dans le domaine des unités de traitement et de transformation, réitérant sa volonté d’explorer de nouveaux horizons de coopération basés sur le bénéfice mutuel et le partage des connaissances.

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