Sonatrach et Eni signent un nouveau protocole d’accord

Le groupe pétrolier public algérien Sonatrach a annoncé dimanche un accord avec la société italienne Eni. Cet accord vise à lancer un programme de recherche et d’exploitation pour valoriser le potentiel en hydrocarbures d’une zone d’intérêt spécifique.

Les périmètres contractuels concernés par cet accord sont Zemoul El Kbar, Rourde El Louh – Sif Fatima et Rhourde Messaoud Nord. Ces zones sont riches en hydrocarbures et offrent un potentiel important pour les deux partenaires.

Le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, était présent lors de la signature de cet accord. Celui-ci traduit la volonté des deux entreprises de consolider leurs partenariats existants. En outre, elles souhaitent étendre leur coopération à de nouveaux projets.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de la Loi n°19-13 régissant les activités hydrocarbures en Algérie. Cette loi établit les conditions et les normes pour l’exploration et l’exploitation des ressources pétrolières et gazières du pays.

Le nouveau programme de recherche et d’exploitation vise plusieurs objectifs. D’abord, il s’agit de mieux évaluer les réserves d’hydrocarbures dans les zones concernées. Ensuite, le programme cherche à optimiser la production pour maximiser les rendements économiques.

L’exploitation réussie de ces ressources pourrait avoir des retombées économiques significatives pour l’Algérie. En effet, le pays dépend fortement des revenus tirés des hydrocarbures pour son budget national.

Sonatrach et Eni collaborent depuis plusieurs années sur divers projets. Leur partenariat a toujours été marqué par une coopération étroite et des résultats fructueux.

Renforcer la Position de l’Algérie sur le Marché International

Ce nouvel accord pourrait également renforcer la position de l’Algérie sur le marché international des hydrocarbures. En exploitant pleinement ses ressources, le pays pourrait augmenter ses exportations et attirer davantage d’investissements étrangers.

Bien que cet accord se concentre sur les hydrocarbures, Sonatrach et Eni n’oublient pas les enjeux de la transition énergétique. Les deux entreprises s’engagent également à respecter les normes environnementales et à promouvoir des pratiques durables.