Sonatrach et ABRAJ Energy Services signent un protocole d’entente à Oman

Le géant algérien de l’énergie, Sonatrach, a franchi une étape majeure dans son expansion internationale en signant un protocole d’entente avec ABRAJ Energy Services, basée à Oman. La cérémonie, qui s’est tenue à Mascate, a réuni des représentants des deux sociétés, dont le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi.

En effet, ce protocole ouvre la voie à des pourparlers fructueux entre Sonatrach et ABRAJ Energy Services. Les discussions porteront sur divers domaines de coopération, notamment le forage, le Workover et les services aux puits, ainsi que les projets intégrés.

De plus, ABRAJ Energy Services, une entreprise renommée dans le secteur pétrolier d’Oman, est désignée comme partenaire privilégié dans cette collaboration. Cette alliance stratégique vise à renforcer les activités de service pétrolier à l’échelle internationale, tout en favorisant un échange mutuel d’expertise et une formation spécialisée.

Les ambitions de Sonatrach sur la scène internationale

En outre, la signature de ce protocole d’entente reflète les ambitions de Sonatrach dans le domaine des services pétroliers à l’échelle mondiale. En s’associant à des entreprises omanaises de premier plan, Sonatrach aspire à consolider ses opérations et à étendre son influence sur le marché mondial de l’énergie.

Cette collaboration va bien au-delà de simples accords commerciaux. Sonatrach s’engage à renforcer ses liens avec le Sultanat d’Oman, en favorisant un partenariat mutuellement bénéfique et en contribuant au développement durable de l’industrie pétrolière dans la région.

L’objectif principal de cette coopération est d’atteindre l’excellence opérationnelle dans tous les aspects des activités pétrolières. Sonatrach et ABRAJ Energy Services s’engagent à fournir des services de haute qualité, tout en respectant les normes les plus strictes en matière de sécurité et d’environnement.

Pour conclure, ce partenariat ouvre la voie à un avenir prometteur pour l’industrie pétrolière en Algérie et à Oman. En unissant leurs forces et leurs ressources, Sonatrach et ABRAJ Energy Services se positionnent pour relever les défis du marché mondial de l’énergie et saisir de nouvelles opportunités de croissance.