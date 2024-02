Sonatrach envisage d’élargir ses opérations en Europe centrale

Le contrat de vente de gaz naturel via le gazoduc Enrico Mattei, conclu récemment entre Sonatrach et la compagnie allemande VNG, ouvre de nouvelles perspectives pour les deux entreprises. Selon le PDG de Sonatrach, Rachid Hachichi, cette collaboration offre une opportunité prometteuse pour étendre les activités de Sonatrach en Europe centrale.

Hachichi a souligné l’importance stratégique de ce contrat pour Sonatrach, qui s’inscrit dans sa stratégie de diversification du portefeuille client et de son expansion sur les marchés européens. Ce partenariat renforce les liens commerciaux énergétiques avec l’Europe, offrant ainsi de nouvelles perspectives de croissance pour Sonatrach.

Les premières livraisons de gaz naturel dans le cadre de ce contrat novateur ont déjà commencé, selon les annonces faites par le PDG de Sonatrach. Cette étape marque le début d’une coopération fructueuse entre les deux entreprises, ouvrant la voie à de futures collaborations dans d’autres domaines de la chaîne de valeur énergétique.

Atouts stratégiques de Sonatrach

Sonatrach dispose de nombreux atouts pour consolider sa position sur le marché gazier mondial. En mettant en avant l’importance de ses réserves de gaz naturel et de son réseau de pipelines étendu, Sonatrach garantit un approvisionnement stable et fiable pour répondre à la demande croissante en énergie.

Le groupe énergétique national bénéficie également d’une expertise technique avérée, notamment dans l’exploration, la production, le transport et la transformation du gaz naturel. Cette expertise lui permet d’optimiser ses opérations tout en maintenant des normes élevées en matière d’environnement, de qualité et de sécurité.

En plus de son partenariat avec VNG, Sonatrach a engagé des collaborations stratégiques avec d’autres acteurs mondiaux de l’industrie gazière. Ces partenariats renforcent sa position sur le marché et lui permettent de bénéficier de synergies mutuellement avantageuses, consolidant ainsi sa réputation de fournisseur crédible et fiable.

Pour conclure, le contrat entre Sonatrach et VNG ouvre de nouvelles perspectives pour les deux entreprises. En combinant leurs forces et leur expertise, elles sont bien positionnées pour répondre aux défis de l’industrie gazière mondiale et pour saisir les opportunités de croissance sur les marchés européens.