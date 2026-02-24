Sonatrach engage un plan massif pour booster l’exploration d’hydrocarbures

Le groupe Sonatrach a tracé un vaste plan d’investissement destiné à renforcer l’activité d’exploration sur le domaine minier national des hydrocarbures, dans l’objectif de renouveler les réserves nationales en pétrole et en gaz.

Dans un entretien accordé à l’APS à l’occasion de la double commémoration du 24 février – création de l’UGTA et nationalisation des hydrocarbures – le PDG du groupe, Noureddine Daoudi, a indiqué que l’exploration et la production représentent à elles seules 75 % des investissements de développement prévus pour la période 2026-2030.

Sonatrach : Un plan d’investissement massif pour l’exploration et la production d’hydrocarbures

Selon le responsable, Sonatrach accorde une importance stratégique à l’exploration et à la production, considérées comme le cœur de métier de toute compagnie pétrolière et gazière. Cette vision stratégique s’inscrit dans une volonté de consolider la position de l’Algérie sur les marchés internationaux.

Le plan prévoit un programme d’exploration couvrant 66 % du domaine minier national, avec le forage d’environ 500 puits exploratoires. Il inclut également un important programme d’acquisition sismique 2D et 3D, ainsi que des études de traitement et de retraitement géologique et géophysique. L’ampleur de ce programme témoigne de l’engagement de Sonatrach à long terme.

Concernant la production, le groupe prévoit le forage de près de 950 puits de développement et la réalisation d’environ 6 300 interventions sur les puits existants. Par ailleurs, 26 % du budget global alloué à l’exploration et à la production sera consacré aux projets réalisés en partenariat. Cette stratégie collaborative vise à maximiser l’efficacité et le transfert de technologies.

L’objectif affiché est de renouveler la base des réserves nationales afin de répondre à la demande du marché intérieur, soutenir les grands projets structurants du pays et consolider la position de l’Algérie comme fournisseur fiable sur les marchés internationaux.

Bilan 2025 : Sonatrach annonce 17 découvertes d’hydrocarbures, confirmant le potentiel algérien

Évoquant les résultats enregistrés en 2025, le PDG a fait état de 17 découvertes d’hydrocarbures. Ces résultats confirment, selon lui, le potentiel encore important des bassins sédimentaires nationaux, y compris dans des zones considérées comme matures. Les découvertes de Sonatrach sont le fruit d’un investissement soutenu dans la recherche et le développement.

Ces découvertes témoignent de la persistance d’opportunités d’exploration significatives et renforcent la stratégie d’investissement du groupe pour les années à venir. Elles augurent également d’une production accrue dans les années futures.

Diversification : Sonatrach mise sur la pétrochimie et la transformation locale des ressources

Dans le sillage des orientations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, relatives à la valorisation locale des ressources, Sonatrach entend évoluer d’un modèle dominé par l’amont vers un modèle intégré où la pétrochimie devient un levier stratégique de souveraineté industrielle et de diversification économique. Elle considère que cette transition vers la pétrochimie est essentielle pour le développement économique de l’Algérie.

Plusieurs projets d’envergure mondiale sont en cours de réalisation, notamment :

Le complexe de méthyl tert-butyl éther (MTBE) à Arzew, destiné à la production d’un additif pour essence, dont le taux d’avancement a atteint 86 % et dont l’entrée progressive en service est prévue pour juin 2026.

Une unité de production d’alkylbenzène linéaire à Skikda pour l’industrie des détergents.

Un complexe de polypropylène à Arzew.

En partenariat, Sonatrach collabore également avec la société turque Rönesans sur un projet de polypropylène en Turquie, tout en poursuivant des discussions autour d’autres projets liés aux plastiques et au méthanol.

Partenariats internationaux : Huit contrats signés en 2025 pour renforcer le secteur des hydrocarbures en Algérie

Dans le cadre des partenariats internationaux, notamment à la suite du Bid Round 2024 lancé sous la loi 19-13, l’année 2025 a été marquée par la signature de huit contrats d’hydrocarbures avec de grandes compagnies internationales. Ces accords témoignent de l’attractivité du secteur énergétique algérien.

Les discussions se poursuivent avec d’autres groupes énergétiques en vue de nouveaux accords. Ces collaborations futures pourraient stimuler davantage l’investissement et l’exploration.

À l’occasion du 55e anniversaire de la nationalisation des hydrocarbures, Noureddine Daoudi a souligné que cet événement constitue un acte fondateur de la souveraineté nationale et un tournant stratégique dans la construction de l’État moderne. Cet héritage de la nationalisation continue d’influencer la politique énergétique de l’Algérie.

Aujourd’hui, le défi consiste à transformer cet héritage en moteur de diversification économique, de création de valeur locale et d’innovation technologique, tout en consolidant la position de l’Algérie comme fournisseur énergétique fiable et partenaire stratégique sur les scènes régionale et euro-méditerranéenne.

