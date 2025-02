Sonatrach en première ligne : le TOP 10 des plus grandes entreprises africaines dévoilé (2025)

Chaque année, le classement des 500 plus grandes entreprises africaines, publié par le média Jeune Afrique, agit comme un baromètre du pouls économique du continent. Basé sur le chiffre d’affaires des entreprises, ce palmarès met en lumière les géants qui façonnent les marchés, définissent les tendances et influencent les trajectoires économiques de demain en Afrique.

En 2025, le classement reste largement dominé par les géants des hydrocarbures et des télécommunications, avec une présence marquée des entreprises sud-africaines. Mais une fois de plus, c’est Sonatrach, le mastodonte algérien du pétrole et du gaz, qui s’impose en tant que première entreprise du continent.

Dans cet article, nous allons explorer le TOP 10 des entreprises qui dominent l’économie africaine et comprendre les dynamiques qui façonnent ce classement.

🔴 #EXCLUSIF – Jeune Afrique dévoile aujourd’hui la 26e édition de son classement exclusif des 500 plus grandes entreprises d’Afrique. Un classement à découvrir ici : https://t.co/ikGHYyTvtS pic.twitter.com/yNHi9E3byZ — Jeune Afrique (@jeune_afrique) February 27, 2025

1. Sonatrach (Algérie) : l’indétrônable leader des hydrocarbures en tête du peloton

Avec des revenus astronomiques générés par l’exploitation des hydrocarbures, Sonatrach conserve sa première place. La compagnie pétrolière nationale algérienne reste un pilier incontournable de l’économie africaine.

🟢 À LIRE AUSSI : Sonatrach et Sinopec : Un méga-contrat pétrolier de 850 millions de dollars pour Hassi Berkane nord

2. NNPC (Nigeria) : le géant ouest-africain

La Nigerian National Petroleum Corporation continue de jouer un rôle majeur dans l’industrie pétrolière africaine. Avec d’importants investissements et une production accrue, elle demeure un acteur central du marché mondial.

3. Vivo Energy (Afrique du Sud) : la distribution de carburants à grande échelle

Spécialisée dans la distribution de produits pétroliers, Vivo Energy se démarque par son réseau étendu à travers l’Afrique. Présente dans plus de 20 pays, elle opère sous des marques reconnues et investit dans des infrastructures modernes pour assurer un approvisionnement efficace en carburants et lubrifiants.

4. Eskom (Afrique du Sud) : un mastodonte de l’électricité

Malgré des difficultés financières, Eskom reste la principale entreprise productrice d’électricité du continent. Son importance stratégique pour l’économie sud-africaine la maintient dans le top 5.

🟢 À LIRE AUSSI : Des réserves immenses : les 5 plus grands champs de pétrole et de gaz en Algérie (2025)

5. Sasol (Afrique du Sud) : l’innovation énergétique

Spécialisée dans la transformation du charbon et du gaz en produits chimiques et carburants, Sasol s’affirme comme un acteur incontournable du secteur énergétique. En effet, grâce à ses technologies avancées et son expertise dans les carburants synthétiques, l’entreprise joue un rôle clé dans la transition énergétique africaine.

6. Bidcorp (Afrique du Sud) : leader de la restauration et distribution alimentaire

Par ailleurs, avec une croissance continue, Bidcorp renforce sa présence sur les marchés africains et internationaux. Spécialisée dans la fourniture de produits alimentaires aux hôtels, restaurants et services de restauration collective, l’entreprise joue un rôle central dans l’approvisionnement en produits de qualité.

7. Sonangol (Angola) : un pilier de l’économie angolaise

La compagnie nationale pétrolière angolaise continue de jouer un rôle majeur dans le marché africain des hydrocarbures. En effet, grâce à ses exportations de pétrole brut et à ses investissements dans l’exploration et le raffinage, elle demeure un acteur clé dans le secteur énergétique angolais et international.

8. MTN (Afrique du Sud) : le géant des télécoms

Avec une présence dans plus de 20 pays africains, MTN reste le leader incontesté des télécommunications sur le continent. De plus, son influence ne cesse de croître avec l’essor du numérique, notamment grâce à l’expansion du mobile banking et à l’amélioration des infrastructures réseau.

9. Shoprite (Afrique du Sud) : la grande distribution en force

Premier distributeur alimentaire du continent, Shoprite s’impose dans plusieurs pays africains avec son modèle de supermarchés. En outre, son expansion rapide et sa capacité à s’adapter aux habitudes de consommation locales lui permettent de renforcer son emprise sur le marché africain de la distribution.

🟢 À LIRE AUSSI : Reserves mondiales de pétrole 2025 : le classement de l’Algérie dévoilé

10. OCP (Maroc) : le roi des phosphates clôture le TOP 10 africain

Enfin, l’Office Chérifien des Phosphates renforce sa position en tant que leader mondial de l’industrie des engrais. Son expansion et ses investissements en Afrique subsaharienne lui permettent de maintenir son rang.

L’analyse de ce classement révèle une prédominance des entreprises sud-africaines, qui occupent six places dans le TOP 10 ! Ce poids économique s’explique par la diversification de son tissu industriel et l’influence de ses entreprises à l’échelle continentale.

Cependant, l’énergie reste le moteur principal de l’économie africaine. Ainsi, le géant algérien des hydrocarbures, Sonatrach, maintient sa place de leader en tête du classement 2025.