Sonatrach réalise 17 nouvelles découvertes d’hydrocarbures depuis janvier 2026

Le groupe public Sonatrach a réalisé 17 nouvelles découvertes d’hydrocarbures depuis le début de l’année 2026, grâce à ses propres efforts d’exploration. Les investissements du groupe ont également dépassé les 6 milliards de dollars en 2026, contre 5,3 milliards de dollars l’année précédente, selon le ministre d’État, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab.

L’Algérie a enregistré 17 nouvelles découvertes d’hydrocarbures depuis le début de l’année en cours, a annoncé, samedi à Alger, Mohamed Arkab. Ces résultats ont été obtenus grâce aux efforts propres de Sonatrach, confirmant la poursuite des activités d’exploration du groupe national dans le secteur des hydrocarbures.

Le ministre a communiqué ces chiffres lors d’une présentation devant la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN), dans le cadre de l’examen et du débat du projet de loi de finances (PLF) pour 2027.

Cette rencontre s’est tenue en présence de la ministre des Relations avec le Parlement, Nadjiba Djilali.

Les investissements de Sonatrach dépassent 6 milliards de dollars en 2026

Au cours de cette présentation, Mohamed Arkab a également fait état d’une hausse des investissements de Sonatrach. Ceux-ci ont dépassé les 6 milliards de dollars en 2026, contre 5,3 milliards de dollars en 2025.

Cette progression représente une augmentation d’au moins 700 millions de dollars par rapport à l’année précédente, soit une hausse supérieure à 13 % sur la base des montants communiqués par le ministre.

Les investissements du groupe constituent un élément important de son activité dans le secteur des hydrocarbures, notamment pour les opérations d’exploration et le développement des ressources énergétiques nationales.

Les chiffres présentés devant les députés s’inscrivent dans le cadre des discussions relatives au PLF 2027, qui permettent notamment d’examiner les perspectives et les moyens du secteur des hydrocarbures en Algérie.

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Sonatrach : un vaste plan d’investissement pour explorer 66 % du domaine minier algérien d’ici 2030

Le groupe public Sonatrach prévoit de renforcer ses activités d’exploration des hydrocarbures dans le cadre de son plan de développement 2026-2030. Le programme prévoit notamment le forage d’environ 500 puits d’exploration et la couverture de 66 % du domaine minier national des hydrocarbures. L’objectif est de renouveler les réserves de pétrole et de gaz et de soutenir les capacités de production de l’Algérie.

L’exploration et la production représentent 75 % des investissements de développement prévus par Sonatrach sur la période 2026-2030, selon son PDG, Noureddine Daoudi, dans un entretien accordé à l’APS le 24 février 2026.

Le plan prévoit un programme d’exploration d’envergure comprenant le forage d’environ 500 puits, ainsi que des opérations d’acquisition sismique en deux et trois dimensions (2D et 3D). Des études géologiques et géophysiques, notamment des travaux de traitement et de retraitement des données, sont également programmées afin d’améliorer la connaissance du sous-sol algérien.

En parallèle, le groupe compte renforcer ses activités de développement et de maintenance des installations existantes. Les investissements prévoient le forage d’environ 950 puits de développement et la réalisation de quelque 6 300 opérations sur des puits déjà en exploitation.

Sonatrach réalisera une partie de ces investissements en partenariat avec des compagnies internationales. Selon Noureddine Daoudi, ces partenariats représenteront 26 % du budget global consacré à l’exploration et à la production.

Renouveler les réserves de pétrole et de gaz

À travers ce programme, Sonatrach entend maintenir et renouveler sa base de réserves d’hydrocarbures. Cet objectif revêt un enjeu important pour répondre aux besoins du marché national en produits énergétiques, tout en soutenant les exportations et la position de l’Algérie auprès de ses clients internationaux.

Le groupe estime que le potentiel d’exploration du domaine minier national reste important. En 2025, Sonatrach a enregistré 17 découvertes d’hydrocarbures, concentrées dans des bassins qualifiés de matures, selon son PDG.

La compagnie vise également à augmenter le rythme de ses découvertes. Sur son site officiel, elle indique s’être fixé comme objectif de forer 100 puits par an et de doubler le volume annuel de ses découvertes.

Sonatrach veut aussi renforcer la valorisation des hydrocarbures

Au-delà de l’exploration et de la production, le groupe poursuit une stratégie visant à développer la transformation locale des ressources énergétiques, notamment à travers le raffinage et la pétrochimie.

Cette orientation doit permettre de réduire certaines importations, de répondre à la demande nationale en produits dérivés des hydrocarbures et de créer davantage de valeur ajoutée en Algérie.

Sonatrach travaille notamment sur plusieurs projets pétrochimiques et industriels, tout en poursuivant ses discussions avec des partenaires internationaux pour développer de nouvelles activités.

À moyen terme, le plan de développement 2026-2030 vise ainsi à consolider les réserves nationales, à soutenir l’approvisionnement du marché algérien et à renforcer la place du groupe sur les marchés énergétiques internationaux.