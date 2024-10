Sonatrach : De nouveaux contrats et une modernisation de la flotte maritime

L’Algérie poursuit activement sa stratégie pour augmenter la production et renouveler ses réserves en hydrocarbures.

Mourad Belghoum, président de l’Agence Nationale pour la Valorisation des Ressources en Hydrocarbures, a annoncé que Sonatrach est en négociations pour signer 12 contrats dans ce domaine, dont 7 avec de nouvelles entreprises internationales.

Ces accords résultent de la nouvelle initiative « Algeria Bid Round 2024 », un programme d’appel d’offres annuel qui inclut six grands projets.

Les résultats de ces appels d’offres seront annoncés en novembre, avec une entrée en vigueur des nouveaux contrats dès avril 2025.

L’un des axes principaux de ces efforts vise à sécuriser les investissements et à moderniser les capacités de production nationale à travers l’introduction de nouvelles technologies et d’une meilleure gestion des ressources existantes.

Cette modernisation inclut également une vision de long terme visant à garantir la durabilité du secteur pétrolier et gazier algérien, qui reste un pilier de l’économie du pays.

Modernisation du secteur maritime algérien

En parallèle, l’Algérie investit dans la modernisation de sa flotte maritime.

Hyproc, une filiale de Sonatrach spécialisée dans le transport de pétrole, a signé un partenariat avec Algérie Télécom Satellite.

Cet accord permettra de doter les navires de la flotte Hyproc de services de télécommunications par satellite, utilisant la technologie VSAT.

Ce système assure des connexions internet à haut débit, renforçant la sécurité et la qualité des communications même dans les zones maritimes éloignées, où les réseaux conventionnels sont absents.

Avec un total de 11 navires concernés, ce programme de modernisation s’inscrit dans une démarche visant à améliorer les infrastructures maritimes et à répondre aux besoins croissants en matière de communication pour garantir un fonctionnement efficace et sécurisé de la flotte.

Cette initiative marque un pas important vers la transformation technologique de l’industrie maritime algérienne, contribuant ainsi à renforcer son rôle sur la scène internationale.

En somme, l’Algérie, à travers Sonatrach et ses filiales, continue de mettre en place des stratégies d’expansion et de modernisation qui non seulement renforcent sa position en tant qu’acteur clé dans le secteur des hydrocarbures, mais améliorent également ses capacités logistiques et technologiques.

Ces efforts combinés sont essentiels pour garantir la sécurité énergétique du pays et son rayonnement international dans un contexte de concurrence accrue.