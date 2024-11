SONATRACH – Concours de recrutement 2024 : les 19 spécialités demandées (en détail)

Le géant algérien des hydrocarbures, Sonatrach, a lancé une vaste campagne de recrutement à l’échelle nationale. Cette initiative, destinée à renforcer les effectifs de la société, s’adresse prioritairement aux diplômés des universités, instituts et écoles académiques.

Comme détaillé dans un communiqué publié hier, Sonatrach souhaite ainsi pourvoir de nombreux postes d’ingénieurs et de techniciens, répondant ainsi à ses besoins croissants en compétences spécialisées.

Pour répondre aux besoins croissants en compétences spécialisées, Sonatrach a fixé des critères d’éligibilité précis. Les candidats postulant au poste d’ingénieur doivent être titulaires d’un diplôme de niveau bac+5 au minimum (master, ingénieur ou doctorat), tandis que ceux souhaitant intégrer l’entreprise en tant que technicien devront justifier d’un niveau bac+3 (licence LMD ou DEUA).

Du forage à l’intelligence artificielle : Sonatrach recrute dans tous les domaines de l’énergie

Sonatrach a dévoilé, aujourd’hui, les détails des spécialités professionnelles requises pour son concours de recrutement, qui comprend 19 spécialités. Voici la liste des spécialités :

Le forage pétrolier, La géologie, La géophysique, La production de puits, Les réservoirs, Les spécialités liées aux laboratoires d’analyses des hydrocarbures Les énergies renouvelables, L’hydrogène, Le transport des hydrocarbures, L’ingénierie du gaz, La mécanique, La mécanique industrielle, L’électricité industrielle Raffinage et pétrochimie, La commercialisation des hydrocarbures, La Santé, sécurité et environnement L’économie pétrolière, L’intelligence artificielle L’informatique.

Les candidats intéressés peuvent déposer leurs candidatures en ligne sur le portail dédié à cet effet : https://nationalrecruit.sonatrach.dz. La période d’inscription est ouverte à partir du jeudi 28 novembre 2024 à 8h00 du matin et se clôturera le mardi 10 décembre 2024 à 20h00.

Les candidats sélectionnés seront progressivement affectés à leurs nouveaux postes selon les besoins identifiés. Dans un communiqué, Sonatrach et l’Agence nationale de l’emploi (ANEM) ont réaffirmé leur engagement à assurer l’égalité des chances et la transparence dans le processus de sélection, afin d’attirer les meilleurs jeunes talents issus des universités et instituts à l’échelle nationale.

Cette campagne de recrutement représente une opportunité unique pour les jeunes diplômés algériens de rejoindre une entreprise leader dans le secteur énergétique et de contribuer au développement du pays.