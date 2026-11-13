Algérie-Chine : Sonatrach renforce sa coopération avec CHEC, voilà ce qu’ils préparent

Le ministre d’État, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, a reçu jeudi 12 novembre 2026, à Alger, le président du conseil d’administration de la société chinoise CHEC, Bai Yinzhan. Les discussions ont porté sur l’avancement des infrastructures portuaires du projet de phosphate intégré à Annaba, ainsi que sur de nouvelles perspectives de coopération dans le secteur des hydrocarbures, notamment à Skikda.

L’Algérie entend renforcer son partenariat avec les entreprises chinoises dans le développement de ses infrastructures industrielles et énergétiques. C’est dans cette perspective que s’est tenue, jeudi à Alger, une rencontre entre le ministre d’État, ministre des Hydrocarbures, Mohamed Arkab, et Bai Yinzhan, président du conseil d’administration de la société China Harbour Engineering Company (CHEC).

Cette réunion, à laquelle a également pris part le président-directeur général du groupe Sonatrach, Nordine Daoudi, a principalement porté sur le suivi des projets confiés à l’entreprise chinoise, en particulier la réalisation des infrastructures portuaires nécessaires au développement du projet de phosphate intégré dans la wilaya d’Annaba.

Selon l’Agence Presse Service (APS), qui rapporte les éléments du communiqué du ministère des Hydrocarbures, les échanges ont également permis d’examiner les possibilités d’élargir cette coopération à d’autres projets stratégiques, notamment dans les infrastructures de transport du gaz naturel liquéfié (GNL), les investissements industriels et le dessalement de l’eau de mer.

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Le quai minéralier d’Annaba, un maillon essentiel du projet de phosphate intégré

Au cœur des discussions figure le projet de réalisation des infrastructures portuaires du quai minéralier du port d’Annaba. Cette infrastructure occupe une place stratégique dans le dispositif logistique du projet de phosphate intégré, appelé à renforcer les capacités de valorisation et de transformation des ressources minières nationales.

Les travaux sont réalisés par la société chinoise CHEC dans le cadre d’un contrat conclu avec Sonatrach le 12 août 2026, selon la formule EPC (Engineering, Procurement and Construction), qui englobe l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction.

Lors de cette rencontre, le représentant de CHEC a présenté un état d’avancement des travaux engagés dans le cadre de ce contrat. Les installations prévues auront pour fonction d’assurer la réception et le chargement du phosphate enrichi, des engrais ainsi que des produits associés, avant leur acheminement vers les marchés nationaux et internationaux.

La mise en place de ces infrastructures doit ainsi permettre de compléter la chaîne logistique du projet, en assurant la liaison entre les installations industrielles de transformation et les circuits d’exportation maritime.

Le développement de ce quai constitue donc un élément déterminant pour assurer l’exploitation des capacités de production prévues dans le cadre du projet de phosphate intégré. Il doit notamment contribuer à faciliter l’écoulement des produits issus de la transformation du phosphate et à renforcer leur accès aux marchés extérieurs.

Arkab insiste sur le respect des délais et des normes de qualité

Au cours des échanges, Mohamed Arkab a rappelé l’importance stratégique du projet de phosphate intégré pour l’économie nationale. Celui-ci s’inscrit dans la démarche de valorisation des ressources minières du pays et de développement des industries de transformation, avec l’objectif de renforcer la production nationale de produits à plus forte valeur ajoutée.

Le ministre a particulièrement insisté sur la nécessité de respecter les échéances contractuelles ainsi que les normes de qualité prévues pour la réalisation des infrastructures portuaires.

Il a également souligné l’importance d’une coordination renforcée entre les différents partenaires impliqués dans le projet, afin de garantir l’avancement des travaux et la livraison des installations conformément aux objectifs fixés.

De son côté, Bai Yinzhan a exprimé l’intérêt de son entreprise à consolider sa présence en Algérie et à approfondir ses relations de coopération avec le groupe Sonatrach.

Le responsable chinois a également réaffirmé l’engagement de CHEC à poursuivre les efforts nécessaires pour achever les travaux et livrer les infrastructures dans les délais contractuels convenus.

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Skikda : un nouveau quai envisagé pour le transport du GNL

Au-delà du projet d’Annaba, les discussions ont également ouvert des perspectives de coopération autour d’autres infrastructures portuaires stratégiques, notamment dans le secteur gazier.

Les deux parties ont ainsi examiné la possibilité de réaliser un quai au port de Skikda destiné au chargement du gaz naturel liquéfié (GNL). Cette infrastructure serait aménagée pour accueillir des méthaniers de grande capacité, afin de répondre aux besoins liés au transport maritime du gaz.

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Cette perspective s’inscrit dans les enjeux de développement des capacités portuaires dédiées aux activités énergétiques. Le port de Skikda constitue en effet un site important pour les activités industrielles et gazières de l’Algérie.

Toutefois, les discussions rapportées par l’APS portent sur les perspectives de coopération autour de ce projet. Aucun contrat de réalisation concernant ce nouveau quai n’a été annoncé dans le communiqué.

Des perspectives de coopération dans l’industrie et le dessalement

Les échanges ont également porté sur les possibilités de partenariat et d’investissement dans des projets industriels couvrant les différentes étapes de la chaîne de valeur des hydrocarbures.

Les opportunités de coopération dans le domaine du dessalement de l’eau de mer ont aussi été abordées. Ce secteur représente un autre axe potentiel de collaboration entre les deux parties, dans le cadre du développement des infrastructures stratégiques en Algérie.

Ces différents axes témoignent de la volonté des deux parties d’élargir leur partenariat au-delà des infrastructures portuaires liées au phosphate, en explorant de nouveaux domaines d’investissement dans les secteurs énergétique et industriel.

L’Algérie et CHEC veulent élargir leur partenariat industriel

À travers cette rencontre, Sonatrach et CHEC ont réaffirmé leur volonté de poursuivre et de développer leur coopération en Algérie.

Pour l’entreprise chinoise, le renforcement de sa présence sur le marché algérien représente une opportunité de participer à la réalisation de projets structurants dans plusieurs secteurs. Pour les partenaires algériens, ces collaborations s’inscrivent dans les efforts visant à développer les infrastructures nécessaires à la valorisation des ressources nationales et à renforcer les capacités industrielles du pays.

La réunion s’est achevée sur un engagement commun à poursuivre les concertations et la coordination, tout en explorant de nouvelles possibilités de partenariat et d’investissement.

Le suivi des travaux du quai minéralier d’Annaba demeure ainsi au centre de cette coopération, tandis que les discussions autour du futur quai GNL de Skikda et des projets industriels et de dessalement ouvrent des perspectives supplémentaires pour les relations entre Sonatrach et le groupe chinois.