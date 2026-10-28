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Algérie-République tchèque : Sonatrach et ČEZ discutent de l’avenir de leur contrat gazier

LA
Lynda Ait Amedjkane
2 min de lecture
Algérie-République tchèque : Sonatrach et ČEZ discutent de l’avenir de leur contrat gazier
Sonatrach et ČEZ discutent prolongation de leur contrat gazier et perspectives de coopération entre l’Algérie et la République tchèque.
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Sonatrach et le groupe énergétique tchèque ČEZ discutent de l’avenir de leur partenariat gazier. Réunis lundi 26 octobre à Alger, les responsables des deux entreprises ont fait le point sur leur contrat d’approvisionnement en gaz naturel et examiné les possibilités de prolonger leur coopération. Cette rencontre intervient en marge de la visite officielle du Premier ministre tchèque, Andrej Babiš, en Algérie.

Sonatrach et ČEZ examinent la prolongation de leur contrat gazier

Le PDG de Sonatrach, Nour Eddine Daoudi, a reçu une délégation de ČEZ conduite par le président de son conseil d’administration, Daniel Beneš. Les discussions ont porté sur l’exécution de leur accord gazier, conclu en 2024. Ainsi que sur les perspectives de prolongation.

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Les deux groupes souhaitent également explorer de nouvelles possibilités de coopération commerciale. Cette démarche pourrait élargir leur partenariat au-delà des échanges de gaz naturel. Dans le cadre du rapprochement économique entre l’Algérie et la République tchèque.

Dans son communiqué, Sonatrach souligne sa volonté de renforcer sa présence sur la scène énergétique internationale. Et de consolider son rôle de fournisseur auprès des marchés européens.

Gaz algérien : comment Sonatrach approvisionne la République tchèque

Sonatrach et ČEZ ont signé en 2024 un contrat d’achat et de vente de gaz naturel destiné à alimenter la République tchèque. L’acheminement s’effectue par le gazoduc reliant l’Algérie à l’Italie, qui permet au gaz algérien d’accéder aux marchés européens.

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En 2025, les deux entreprises ont prolongé leur accord pour une année supplémentaire. Cette extension prévoyait des livraisons additionnelles à partir du 1er octobre 2025.

Les discussions du 26 octobre ouvrent ainsi une nouvelle étape dans les échanges entre les deux partenaires. Autour de la continuité de leur relation commerciale et de son éventuel élargissement.

Pour Sonatrach, le marché tchèque représente un débouché supplémentaire en Europe. L’examen des perspectives de coopération avec ČEZ témoigne de la volonté du groupe algérien de développer ses relations avec les acteurs énergétiques européens.

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Lynda Ait Amedjkane

Journaliste – Nation, société et actualité quotidienne

Lynda Aït Amedjkane est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360. Elle couvre principalement les sujets liés à la nation, à la société et aux faits divers qui rythment l'actualité quotidienne en Algérie.

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