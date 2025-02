SONATRACH augmente les prix de ce produit sur le marché international

Sonatrach a relevé ses prix de vente officiels du gaz liquéfié pour le mois de février, avec des hausses comprises entre 1,6 % et 7,1 % par rapport au mois de janvier. Cette décision fait suite à la montée des cours du pétrole et à la pénurie d’approvisionnement en gaz de pétrole liquéfié (GPL) sur le marché mondial, selon des informations rapportées par l’agence Reuters, citant des opérateurs du secteur.

Selon la même source, ARAMCO a également augmenté son prix de vente officiel du propane pour février de 10 dollars, le portant à 635 dollars la tonne. Le prix du butane a été relevé du même montant, atteignant 625 dollars la tonne.

De son côté, Sonatrach a augmenté le prix du propane de 15 dollars, pour atteindre 565 dollars la tonne, et celui du butane de 40 dollars, le fixant à 600 dollars la tonne.

Pour rappel, le propane et le butane sont deux types de gaz liquéfiés, se distinguant par leur point d’ébullition. Le GPL est utilisé comme carburant pour les véhicules, pour le chauffage, et sert également de matière première dans l’industrie pétrochimique.

🟢 À LIRE AUSSI : La Turquie en tête… Top 5 des principaux importateurs de GNL algérien

Les prix fixés par Sonatrach servent de référence pour la région de la Méditerranée et de la mer Noire, y compris la Turquie.

Les capacités de stockage de GNL renforcent la position mondiale de Sonatrach

Sonatrach, la compagnie nationale des hydrocarbures, demeure le pilier de l’économie algérienne. Jouant un rôle central dans la sécurisation des ressources financières de l’État, elle renforce également la présence de l’Algérie sur les marchés mondiaux de l’énergie, notamment dans le secteur du gaz naturel liquéfié (GNL).

Fondée en 1963, Sonatrach a mené la transformation de l’industrie pétrolière et gazière du pays, se hissant parmi les acteurs majeurs du secteur à l’échelle internationale.

Les exportations de GNL représentent l’une des principales sources de revenus de la société, contribuant directement au budget de l’État grâce à des flux constants de devises étrangères. Cette manne financière participe à la stabilité économique du pays.

Au-delà de ses activités d’extraction et de production, Sonatrach continue d’investir dans l’expansion de ses capacités de stockage et de liquéfaction du gaz naturel. Ces investissements consolident sa position en tant que fournisseur stratégique pour les marchés mondiaux, en particulier l’Europe, qui dépend de plus en plus du gaz algérien.

🟢 À LIRE AUSSI : Top 10 des plus grands exportateurs de GNL au monde : Voici le classement de l’Algérie

Grâce à son vaste réseau de terminaux de liquéfaction et de ports d’exportation, Sonatrach assure des approvisionnements stables, profitant de la proximité géographique de l’Algérie avec les marchés clés. La société joue également un rôle central dans le développement des infrastructures dédiées au GNL, lui permettant de répondre à une demande croissante, tant localement qu’à l’international, tout en soutenant des projets de développement économique dans divers secteurs.

Selon les données récentes, Sonatrach se classe au cinquième rang mondial en termes de capacité de stockage opérationnelle de GNL, avec 25,3 millions de tonnes par an. Cette capacité place l’Algérie parmi les acteurs majeurs du secteur, renforçant son rôle sur les marchés mondiaux de l’énergie, notamment face à une demande croissante en Europe et en Asie.

🟢 À LIRE AUSSI : Algérie : Sonatrach investit plus d’un milliard de dollars dans un complexe pétrochimique