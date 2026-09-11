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Algérie

Sonatrach au Niger : Kafra dévoile un potentiel colossal de 2,5 milliards de barils

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Amina Aouadi
2 min de lecture
Sonatrach au Niger : Kafra dévoile un potentiel colossal de 2,5 milliards de barils
SONATRACH
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Le ministre nigérien du Pétrole, Hamadou Tini, a dévoilé de nouvelles données stratégiques concernant le projet pétrolier de Kafra, situé dans le nord du pays et opéré par le géant algérien Sonatrach. Les dernières études confirment des gisements d’une ampleur exceptionnelle.

Selon les informations présentées par le ministre et relayées par le Journal du Niger, les ressources exploratoires de la zone nord du champ sont désormais estimées à environ 2,5 milliards de barils.

Jusqu’alors, les réserves prouvées et probables liées aux découvertes initiales réalisées dans la région de Kafra en 2018 étaient évaluées à 255 millions de barils. Une étude prospective est venue bouleverser ces estimations, mettant en lumière le potentiel vertigineux du nord de la concession.

Valorisation du pétrole lourd et bitume

Au-delà de ces hydrocarbures conventionnels, le ministre a révélé l’existence d’un gisement distinct de pétrole lourd au sein même du champ, dont les réserves s’élèvent à près de 168 millions de barils.

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Sa mise en valeur est d’ores et déjà programmée à travers la construction d’une unité de production de bitume (asphalte).

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Un projet à forte valeur ajoutée, conçu pour répondre aux besoins croissants du marché nigérien et des pays de la sous-région en matière de revêtements et d’infrastructures routières, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles perspectives de développement industriel dans le pays.

Un partenariat stratégique tourné vers l’avenir

Mercredi à Niamey, le ministre Hamadou Tini a dressé un bilan énergique du secteur pétrolier. Il a mis en lumière la nouvelle campagne de forage menée par Sonatrach dans le bloc de Kafra.

Le Niger érige l’Algérie en partenaire stratégique incontournable. Niamey ambitionne de sceller une coopération durable, structurée et créatrice de valeur.

« Notre ambition est de bâtir un partenariat gagnant-gagnant », a martelé le ministre. Il a salué l’expertise de pointe du groupe Sonatrach.

L’histoire et la géographie lient solidement les deux pays. Fraternité et intérêts communs cimentent cette relation bilatérale d’exception.

En juin, cette dynamique s’est matérialisée par un accord fort. Les filiales de Sonatrach et la SONIDEP ont paraphé trois mémorandums stratégiques en géophysique, forage et produits pétroliers.

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Le 13 août, le coup d’envoi a été donné sur le terrain. Les Premiers ministres des deux nations ont inauguré ensemble la campagne de quatre puits à Kafra.

« L’expertise algérienne doit valoriser nos ressources », a insisté M. Tini. Chaque projet doit générer des retombées concrètes pour les deux peuples.

Actuellement, les équipes s’activent sur ces quatre forages d’exploration prévus sur deux ans. La SIPEX a confié ce chantier stratégique à l’ENAFOR.

Ces efforts conjoints portent déjà de superbes fruits. Ils révèlent des découvertes majeures et un potentiel pétrolier de premier plan.

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Amina Aouadi

Journaliste – Analyse, économie et société

Amina Aouadi est journaliste au sein de la rédaction d'Algerie360, spécialisée dans les analyses de l'actualité économique et les grands sujets de société.

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