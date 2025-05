SONATRACH annonce les résultats du concours 2025 : faites-vous partie des 6000 heureux élus ?

Le géant pétrolier national, SONATRACH, en collaboration avec l’Agence Nationale de l’Emploi (ANEM), a rendu publics ce mardi les résultats officiels du concours national de recrutement destiné aux diplômés des universités, instituts et écoles académiques.

Cette vaste opération visait à pourvoir des postes d’ingénieurs et de techniciens au sein de ses diverses installations à travers le pays.

Selon un communiqué émis par le groupe SONATRACH, ce concours, qui s’est déroulé entre le 29 décembre 2024 et le 4 janvier 2025, a suscité un engouement considérable avec la participation record de 181 162 candidats.

Un chiffre qui témoigne, selon l’entreprise, du vif intérêt des compétences nationales à intégrer ses rangs. Il s’agit de la plus importante campagne de recrutement lancée par Sonatrach ces dernières années.

Recrutement SONATRACH 2025 : où et comment consulter les résultats ?

La phase de correction des épreuves a été menée avec une rigueur et des critères stricts, précédée par un « processus de codage des copies afin de garantir l’anonymat des candidats », affirme le communiqué de l’entreprise.

Cette démarche s’inscrit dans une volonté affirmée de promouvoir « la transparence et d’assurer l’égalité des chances pour tous les participants », rajoute la même source.

À l’issue de ce processus sélectif, 6000 candidats ont été déclarés admis et seront progressivement affectés aux différentes unités et sites de SONATRACH, en fonction des besoins réels du groupe et des spécialisations requises.

SONATRACH a invité les candidats à consulter les résultats officiels via la plateforme numérique de l’ANEM ou à travers les listes disponibles dans les annexes des agences locales, soulignant son engagement à faciliter l’accès à ces informations pour les personnes concernées.

En conclusion de son communiqué, la compagnie a exprimé sa gratitude à tous les candidats pour leur confiance et leur intérêt, tout en adressant ses félicitations aux lauréats.

Elle a réaffirmé son engagement constant à soutenir les compétences nationales et à contribuer à la promotion d’un emploi de qualité.

